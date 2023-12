Nagy karácsonyi dal kvíz: minden kérdésre tudod a választ?

Az elmúlt években már megszokhattad, hogy alig alszik el a mécses az utolsó töklámpásban, már fel is csendülnek a rádióban az első karácsonyi dalok. A többségük ráadásul olyan, ami már évek, évtizedek óta visszatérő vendég, hiszen annyian imádják azokat. Ha neked is sok klasszikus karácsonyi kedvenced van, ez a kvíz neked való, hiszen most megmutathatod, te mindent tudsz-e az ünnepi dalokról!

forrás: Unsplash/David Beale Te minden kérdésre tudod a választ?

Felkészültél? Akkor jöjjenek sorban a kvízkérdések!

Ki énekli a „Last Christmas” című számot?

Michael Jackson George Michael Michael Bublé

Milyen színű karácsonyról énekel Elvis Presley?

Piros Zöld Kék

Melyik dalt énekli a Reszkessetek, betörők! Kevinje a tükör előtt?

White Christmas Last Christmas All I Want For Christmas Is You

A Guinness Rekordok Könyve szerint melyik minden idők legsikeresebb karácsonyi dala?

White Christmas (Bing Crosby) All I Want For Christmas Is You ( ) Jingle Bells

Milyen nyelvű eredetileg a Csendes éj című karácsonyi dal?

Angol Magyar Német

Milyen nyelven éneklik a „Feliz Navidad” című számot?

Olasz Spanyol Francia

Melyik évben adta ki az „All I Want For Christmas Is You” című dalát?

1994 2004 2014

Milyen színű orra van Rudolfnak a „Jingle Bells” című szám szerint?

Arany Zöld Piros

A „Do They Know It’s Christmas?” egy jótékonysági dal, amit a Band Aid adott ki. Melyik évben?

1993 1984 1999

Milyen színű a „patás” Zséda karácsonyi dalában?

Piros Fekete Szürke

Kíváncsi vagy a megoldásokra? Nézd meg galériánkban!

Galéria / 10 kép Nagy karácsonyi dal kvíz: a válaszok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria