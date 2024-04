5 sokkoló sztori Jennifer Lopezről, ami miatt jelenleg az egész világ gyűlöli: Ezzel vége lehet a karrierjének?

re végre rátalált a happy end, hiszen közel 20 évvel az (első) eljegyzésük felbontása után végre kimondta az igent Ben Afflecknek és az interjúiban azóta gyakran kijelentette, borzasztóan hálás azért, hogy kaphattak egy második esélyt a szerelemre. Szóval egyáltalán nem meglepő, hogy a 2024 elején kiadott „This Is Me... Now” című nagylemezén több dal is a férjéről, az iránta való érzéseiről szól.

De hiába a tündérmesébe illő történet, JLo új albuma egyáltalán nem nyűgözte le a kritikusokat – és a rajongókat sem: az első héten mindössze 14.000 példányban kelt el, de az ezzel egyidőben debütáló „The Greatest Love Story Never Told” című dokumentumfilm és a „This Is Me… Now: A Love Story” musical sem robbant túl nagyot. De a „This Is Me... Now” észak-amerikai turnéjára sem fogynak a jegyek – olyannyira, hogy több dátumot már le is kellett mondania, aztán át is nevezte a koncertsorozatot, ami immár a „This Is Me… Live | The Greatest Hits” címmel fut. Ezt sokak szerint azért kellett megtennie, mert az ikonikus számaival több embert bevonzhat a közönségbe, mint az újakkal.

Nos, persze előfordulhat, hogy a fanoknak csak a legutóbbi lemezzel van problémája, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy egyre többen osztják meg a TikTokon a sztorijukat arról, amikor találkoztak Jenniferrel – és a tapasztalataik egyáltalán nem pozitívak. Rengetegen egyetértenek abban, hogy az énekesnő az életben egyáltalán nem kedves, sőt, vannak, akik kifejezetten elviselhetetlennek tartják, olyasvalakinek, aki lekezelően bánik másokkal. Egy biztos, a Rude Stories, vagyis a durva sztorik JLo-ról elég trendi most a TikTokon!

