Rossz dolgok történnek veled? 6 jel, hogy valaki elátkozott téged

Volt már olyan időszak az életedben, amikor túlzás nélkül semmi sem akart sikerülni? Mindegy, mibe kezdtél bele, az kudarcra volt ítélve, gondok voltak a kapcsolatodban (vagy az volt a baj, hogy nem találsz párt) és még kétbalkezes is lettél. Ismerősen cseng? Amikor egy rossz nap végén még a kedvenc poharad is kicsúszik a kezedből, ripityára törik és mindent beborít az üdítő, neked is eszedbe juthat, hogy talán megátkozott valaki.

Bármennyire is őrültségnek hangzik, egyáltalán nem biztos, hogy nincs igazad. Sőt, valójában számos olyan eset létezik, amikor valakinek azért nem sikerül semmi, mert rontást tettek rá. Hogy ki és miért, azt maximum a megérzésed súghatja meg neked, de ha most ezt a cikket olvasod, valószínűleg azt súgják az érzékeid, hogy talán téged is elátkoztak.

Ha kíváncsi vagy, erre milyen jelek utalnak, kattints a galériára a folytatásért!

Galéria / 7 kép Jelek, hogy valaki elátkozott téged Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás: 1, 2,