Jane Fonda és első férje, a francia filmrendező Roger Vadim, még 1963 decemberében találtak egymásra, és 1965. augusztus 14-én házasodtak össze a Las Vegas-i Dunes Hotelben.

Lányuk Vanessa Vadim, 1968. szeptember 28-án látta meg a napvilágot Párizsban, majd 5 évvel később, 1970 márciusában már egyre több sajtóorgánum számolt be arról, hogy házasságuk zátonyra futott, és bár ekkor még tagadták a vádakat, annak ellenére, hogy a sztárvilágban többen nyílt titokként kezelték azt, hogy Jane Fonda és Donald Sutherland a Klute forgatásán a kelletténél jobban összemelegedtek. A színésznő csak 1972 közepén ismerte be azt, hogy a férjével ha jogilag még nem is, de elváltak útjaik, válásukat pedig 1973 januárjában véglegesítették.

forrás: Getty Images Jane Fonda és Roger Vadim 1966-ban.

Anya és lánya ma már nagyon közel állnak egymáshoz, kapcsolatuk azonban nem indult túl jól. A színésznő Vanessa születése után depressziós lett, később pedig egyre gyakrabban volt távol az otthonától, sokszor a munka miatt, de olyan alkalmak is adódtak, amikor szimplán csak szeretett volna családjától egy kicsit külön lenni. A színésznő később persze belátta, hogy másként is csinálhatta volna, és azóta próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy lánya kicsit se érezze a hiányát. Vanessa ma íróként, producerként, rendezőként és vágóként dolgozik, és számos rövid- és dokumentumfilm köthető a nevéhez. Első férjétől, a forgatókönyvíróként dolgozó Matt Arnett-től két gyermeke született Malcolm és Viva.

