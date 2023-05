Zajlik az élet! Főleg a sztárvilágban, ahol olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy sokszor nem győzzük kapkodni a fejünket. Ám a következő képeket elnézve még mi is meglepődtünk - ennyire sok lenne 10 év? És mikor repült el ilyen gyorsan?

Idén május 1-én, hétfőn került megrendezésre a MET-gála, mi most mégse az idei esemény történéseit szeretnénk feszegetni, hanem a világhálónak köszönhetően egy kis időutazásra szeretnénk hívni téged. Egy cikk erejéig most elevenítsd fel velünk a 2013-as MET-gála pillanatait, melyek bár mindössze 10 éve történtek, még így is elég sokkoló, hogy mennyit változott a sztárvilág mindössze egy évtized alatt. Kattints tovább és mutatjuk is, hogy milyen volt az MET-gála 2013-ban!

Galéria / 10 kép A legemlékezetesebb pillanatok a 10 évvel ezelőtti, 2013-as MET-gáláról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Sokan bármit megtennének azért, hogy a MET-gála nívós körben szocializálódjanak évente egy estét, addig mások viszont egyszerűen csak nem akarnak részt venne a celebdömping ezen formájában, sőt olyanok is akadnak, akik a pletykák szerint az eseménnyel kapcsolatos megjegyzéseik miatt tiltólistára kerültek. Hogy mely sztárok azok, akiket egy jó ideig - sőt az is lehet, hogy soha többé - nem látunk majd a MET-gála vörös szőnyegén? Kattints tovább és mutatjuk is!

Galéria / 8 kép 8 híresség, akit kitiltottak vagy szimplán csak a háta közepére nem kívánja a MET-gálát Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.