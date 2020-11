Műfenyő kisokos: 5 dolog, amit tudnod kell, ha a legszebbet fát szeretnéd megvenni

Amióta csak létezik, a műfenyő vs. igazi fenyő vita minden karácsonykor előkerül. Hogy környezettudatossági szempontból melyik a jobb, arról már itt írtunk, ám a műfenyő mellett még számos más érv is állhat. Például az, hogy az elmúlt években egyre többen döntenek úgy, hogy már december elején feldíszítik a fát, vagy épp még az ünnepek után egészen sokáig szeretnék élvezni otthonukban azt a hangulatot, amit egy karácsonyfa ad. Vagy mert nem hullajtja a levelét, nem szúr, nem kell belefaragni a talpba, és ha jól választunk, akkor minden évben a kedvünk tetsző méretű és formájú fa fog állni a nappalinkban. De ez még nem jelenti azt, hogy amennyiben a műfenyő mellett tesszük le a voksunkat, máris minden gondunk megvan oldva. Szép műfenyőt venni ugyanis nagy kihívás. A választék hatalmas, az árak igen eltérőket, illetve egyből ránk zúdul egy csomó olyan kifejezés, amit elsőre talán nem is értünk. Nos, most ebben szeretnénk neked segíteni, na meg a vásárlásban, ugyanis december 3-6. között JOY-Napok Xmas Special! Szóval, ha műfenyő vásárlása előtt állsz, akkor mi adjuk a kuponokat, és válaszolunk a legfontosabb kérdésekre, amiket meg kell fontolnod!

1. Mekkora legyen?

A karácsonyfa pont egy olyan biznisz, ahol bizony igaz, hogy a méret a lényeg. Ha csak lehetőségeink engedik, kicsi fára nem adunk, szóval először nézd ki, hogy az otthonodban hol kaphat helyet a fád. Mérd le a kiszemelt helyed, így már pontosabb képet kapsz arról, hogy milyen széles, és milyen magas műfenyőben gondolkozhatsz. A lakberendezők szerint amúgy az mutat a legszebben, ha a karácsonyfa nem pont a plafonig ér, hanem nagyjából 15-30 centiméterrel kisebb.

2. Milyen legyen a levele?

Mert hogy műfenyők más-más levéltípusokkal készülnek. Sokáig a legelterjedtebb, és persze a legolcsóbb, a 2D-s műfenyő, ahol a levelek laposak. Ám a magasabb árkategóriában elérhetőek a 3D-s műfenyők, melyeknek a tűleveleit teljesen élethűre formázzák. A kettő között pedig ott vannak a kevert levelű műfenyők, itt az ágak végén 3D-s levelek vannak, a törzshöz közel pedig 2D-s levelek, hogy a végeredmény dúsabbnak hasson.

3. Milyen legyen a stílusa?

Színek és formák megannyi variánsa létezik a műfenyő kategóriában, így tényleg megtalálhatod a stílusodnak leginkább megfelelőt. Csak a zöldnek legalább 50 árnyalata, ami a különböző fenyő típusokat hivatott imitálni, de lehet kapni fehér, fekete, sőt még rózsaszín műfenyőt is. Ezeken kívül választhatsz olyat, amin már gyárilag van égősor, vagy műhóval van befújva, vagy épp tobozok vannak rajta.

4. Mennyi legyen az ágak száma?

Ez bizony ízlés kérdése, ugyanis az ágak száma határozza meg, hogy mennyire lesz dús a műfenyő. Ha szereted szétdíszíteni a fát, akkor már egy közepes dús műfenyőt is imádni fogsz, ha viszont a minimalista díszítés híve vagy, akkor neked egy igazán dús, sok-sok ágból álló műfenyő lesz az igazi.

5. Mennyit tudsz rááldozni?

A műfenyők esetében a legtöbb esetben igaz, hogy az ár árulkodó. Minél borsosabb egy műfenyő ára, a kivitelezése annál szebb. Ha erősre talán sokallod is, azt mindenképp tartsd szem előtt, hogy műfenyőt nem 1-2 évre vesz az ember, így lehet, hogy megéri most egy minőségibb darabra befektetni, hogy aztán hosszú évekig élvezhesd, hogy egyszer letudtad a karácsonyifa-mizériát.

