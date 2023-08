Elhatározás kérdése, hogy az ember szeretne-e tetkót vagy megvan nélküle, illetve, ha akar, mégis mit varrasson magára. Ezt a dilemmát persze a legtöbbször megelőzik a szülői óva intések, miszerint öreg korunkra nem fogunk jól kinézni a tetoválásokkal és mit szólnak majd a munkahelyen, ha meglátják, hogy ki vagyunk varrva... A nyugati kultúrákban ugyanis a tetoválások sokáig stigmaként működtek, mivel legtöbbször bűnözők vagy egyéb marginalizált csoportok viselték őket. Persze ma már elfogadottá váltak, művészi célt szolgálnak és az önkifejezés eszközének tekintjük őket. Ennek ellenére még sokakban felmerülhet a kérdés, mit fog szólni a társadalom egy-egy varrat láttán?

Nemcsak minket, a kutatókat is foglalkoztatja a téma, ugyanis több tanulmány is készült már ezzel kapcsolatban. Dr. Andrew Timming 2016-os skót tanulmánya szerint a főnökök és a menedzserek egyáltalán nem utasítják el a tetoválást, sőt nem befolyásolja őket negatív irányba.

A kutatásban 192 vezető beosztású egyén vett részt, akiknek tetovált és nem tetovált embereket mutattak, majd az volt a feladatuk, hogy pontozzák őket aszerint, hogy ha csapatot toboroznának, ki milyen helyezést érne el. Mint kiderült, magasabb pontszámot kaptak azok az egyének, akik tetkókkal is rendelkeztek. Ennek oda az lehetett, hogy a vezetők szerint a tetovált pincér több fiatalabb vásárlót vonz be, mert a tetkó most nagyon trendinek számít. Dr. Andrew Timming hozzátette, természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy milyen munkáról beszélünk. Ha olyan munkahelyről van szó, ahol ügyfelekkel kell tárgyalni, előfordulhat, hogy a főnök nem lesz annyira nyitott a testfestésre.

Azt a tényezőt is figyelembe kell venni, hogy hol helyezkedik el a tetoválás, mennyire látható helyre került. Vannak, akik még mindig sztereotípiákkal találkoznak és negatív előítéletekkel a tetkóikkal kapcsolatban, mert túlságosan látható helyen találhatók. Szerencsére a legtöbb vállalat elfogadja a személyes kifejezési formákat, sőt még értékeli is az egyediséget.

