Idén ötven éves a Márka!

Kállay Miklós és Sárkány Péter fejlesztése tehát sikeresnek bizonyult, és elindultak az első gyártások az ország pincegazdaságaiban 1973-ban. Hamar új ízek és kiszerelések követték a kezdeteket, így vált a Meggy Márka is olyan ikonná, ami még mai slágerekben is rendszerint felbukkan. Sokak további akkori kedvence, még most is nagy kedvenc – ilyen például a málna, a narancs.

forrás: Márka

A Márka üdítő története nem egyszerű utat járt be a hosszú évtizedek alatt, a szódásszifontól a 250 ml-es alumíniumdobozig a régi „Itt a Márka, itta már ma?” jelmondattól a „Vállald be” szlogenig.

Azonban ma is, köszöni, nagyon jól és elemében van. A paletta szélesebb és színesebb, mint valaha: a klasszikus szénsavasokon túl limonádék, jegesteák, gyümölcsitalok és ízesített vizek közül válogathat kedvére mindenki nosztalgia, vagy pont ellenkezőleg, valami új kipróbálása céljából.

forrás: Márka

Jubileumi évünket pedig mi magunk is a régi emlékek és hangulatok, kis és nagy eredmények, pillanatok felidézésével és megünneplésével töltjük – a szintén szülinapos JOY magazinnal közösen is.

forrás: Márka

50 a Márka! Ünnepeltél már ma?

Nézd meg az alábbi videót!

_



A Márka üdítő weboldalért >> kattints ide!

A Márka üditő Facebook oldalát >> itt éred el!