Hoppá, Csonka Pici szakmát váltott! - Az egyik népszerű üzletlánc termékeit teszteli majd

Pici ugyanis idén már másodszor csatlakozik a vállalathoz, amelynek hivatalos tesztelőjeként ezúttal a PENNY kiváló ár-érték arányú termékeinek további előnyeit vizsgálja.

Eddig csak a vállalat termékeinek pénztárcabarát árait népszerűsítette, mostantól már teszteli, sőt be is bizonyítja azok számos további előnyét az ország közkedvelt Picije, Csonka András. Új szerepkörében ugyanis nehéz próbák elé állítja azokat az árucikkeket, amelyek nap mint nap megfordulnak a vásárlóközönség bevásárlókosaraiban. Hivatásos tesztelőként az lesz a feladata, hogy bemutassa, az üzletlánc termékei tényleg megérik a pénzüket! Mindezt személyiségének és komikumának köszönhetően, vidám formában és emlékezetes módon teszi majd.

Ahogyan az üzletlánc legutóbb a zászlajára tűzte: a PENNY kiállja a próbát! Ennek szellemében most egy teljesen új szerepben jelenek majd meg a vállalat életében. Örömmel vállaltam a feladatot, hogy tudományos munkatársként mutassam be a vásárlóközönség számára a PENNY számos termékelőnyét. Munkám során többek között a kínálat frissességét, a széles termékválasztékot, valamint a kiváló minőséget vizsgálom és értékelem, mindezekről pedig időről időre be is számolok majd.

- mondta Csonka „Pici” András, az üzletlánc termék- és minőségtesztelésért felelős munkatársa.