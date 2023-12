Heti horoszkóp december 18-24.: a Bikák egy régi konfliktust szeretnének rendezni, a Mérlegek a szerencsének köszönhetik a sikerüket

HETI HOROSZKÓP DECEMBER 18-24.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú vívódás után az előtted álló héten végre sikerülhet döntést hoznod egy bizonyos helyzetben, ami hatalmas megnyugvással tölt el, hiszen az ünnepek alatt nem nyomaszt egyfolytában a kérdés, hogy mit is kellene tenned, a mely lépésednek mi a lehetséges következménye. Ha pedig elhatároztad magad, gyorsan szabadulj meg a félelmektől és kételyektől, s nyugodtan vágj bele a kalandba. Nyugtasd meg a környezeted is, hogy minden kockázattal számoltál és persze mindennek vállalni fogod a következményét. Biztos vagy benne hogy nem csinálsz semmilyen ostobaságot, így csak tedd a dolgodat!

BIKA (április 21-május 20)

Régóta motoszkál a fejedben a gondolat, hogy felkeress valakit, akivel korábban konfliktusba keveredtél, ami végett vetett vetett a közöttetek levő jó viszonynak. Az ünnepek közeledtével azonban szeretnéd rendezni a kapcsolatotokat vagy legalább tisztán akarnád látni azt, hogy mi is történt pontosan. Mielőtt azonban megkeresed az illetőt, tudnod kell, hogy kétesélyes a dolog, korántsem biztos ugyanis, hogy lelkesen a nyakadba fog borulni. S ha esetleg találkoztok is, elképzelhető, hogy a beszélgetés sem az elképzeléseid szerint alakul. Talán ha nem is lesztek ismét barátok, legalább a kérdéseidre választ kaphatsz, s akkor talán könnyebben túlléphetsz az egészen!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, biztos lábakon állsz karácsony közeledtével, semmi nem rettenthet el, hiszen mindenre fel vagy készülve. Az előtted álló héten azonban váratlan eseményekkel kell szembenézned, amelyek teljesen másféle eljárási módot igényelnek, mint amihez eddig hozzá voltál szokva. Ne aggódj azonban, hiszen ha nem lankad a figyelmed és belekapaszkodsz abba a mentőövbe, amit váratlanul egy ismerősöd dob feléd, bizonyosan nem fogsz elsüllyedni. Minden azon múlik csupán, hogy el tudod-e hinni azt, amit számtalanszor bizonyítottál már: válságkezelésből mindig kitűnőre vizsgáztál. Bízz magadban, és akkor ebből a számodra váratlan helyzetből is a lehető legtöbbet fogod kihozni!

RÁK (június 22-július 22)

Pontosan tudod, hogyan kell mindent mértani pontossággal megtervezni úgy, hogy ne csússzon hiba a számításodba karácsonyig az előtted álló héten azonban váratlanul porszem kerül a gépezetbe, ennek köszönhetően éles helyzet alakul ki. Számodra ismeretlen terepre tévedtél, melyen bármennyire is remeg a lábad, szedd össze magad, légy magabiztos és próbálj arra koncentrálni, hogy sikerülnie kell a dolognak, ha már annyit küzdöttél érte. Fel ne add az utolsó métereknél, mert különben hosszú ideig bánni fogod, ha megfutamodsz, merj bátran szembeszállni az ellened fellépő erőkkel és valósítsd meg az álmaidat, hogy azután igazán boldog lehessen a karácsony!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akaratodon kívül olyan helyzetbe keveredsz az előtted álló héten, amiből már az elején szeretnél kihátrálni, mert úgy érzed, ez hosszútávon nem sok jót terem majd neked. Amennyiben azonban túllépsz az első pánikon, s hajlandó leszel részleteiben is értékelni a dolgokat, rá fogsz jönni, hogy bár ez a szituáció kétségtelenül kellemetlen számodra, de ha összeszeded magad, akkor jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz ugyanakkor meggyőzni a környezetedet is arról, hogy kissé más irányt kellene venni, mert abból mindenkinek csak haszna lesz és nem kell folyton egyfajta hazárdőr játékot játszanotok!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan szituáció adódik az előtted álló héten, amikor sarokba szorított helyzetben kell gyors döntést hoznod. Miután elég komoly ügyről van szó, a szíved szerint hosszasan gondolkodnál rajta, de erre most nincs idő, szinte azonnal mondanod kell valamit anélkül, hogy a lehetséges következményeket pontosan felmérhetted volna. Fogd fel úgy ezt az egészet, hogy legalább gyorsan túleshetsz a dolgon és nem kell még sokáig tipródnod. Tehát egy gonddal kevesebb van, s a végén valószínűleg te is úgy fogod érezni, hogy rendben volt ez így. Az pedig biztosan megnyugtat majd, ha később kiderül, hogy helyesen cselekedtél, ezen azonban most már ne törd tovább a fejed, lépj inkább gyorsan tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten Fortuna segítségével végre bejönnek a számításaid, hiszen az általad várt eredmények szép sorjában érkeznek, te pedig nem is lehetnél büszkébb magadra. Használd ki a helyzetet, lépj a gázra annak érdekében, hogy minél előbb befejezz minden tennivalódat és átadhasd magad az karácsonynak. Végre eljöhet a pillanat, amikor örömet szerethetsz másoknak, a szeretteiddel minőségi időt tölthetsz és egyszerűen csak magadda foglalkozhatsz, legyen ez motiváló erő számodra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A karácsony előtti hajrában kétségbeesetten konstatálod, hogy abszolút nem azon az útvonalon vagy, amelyen eredetileg lenni szerettél volna, valahogy más kihívások eltereltek más irányba, így félő, hogy nem tudsz megvalósítani minden tervet december 24-ig. Mivel azonban az ünnepnek és az azt megelőző néhány napnak nem arról kellene szólnia, hogy eszeveszetten rohansz annak érdekében, hogy minden tökéletes legyen, épp ezért igyekezz letenni azokat a terheket, amelyeket biztosan nem bírsz már el és azokra koncentrálj, amelyek a sorrendedben prioritást élveznek. Nem, nem kell mindennek tökéletesnek lennie, vállald be, hisz ez is te vagy, a magad kis botlásaival együtt. Az ünnep legyen a meghittségé, az együtt töltött időé és nem az őrültek módjára történő rohanásé!

NYILAS (november 23-december 21)

Karácsony közeledtével ahelyett, hogy lezárnál minden folyamatban lévő ügyedet, az előtted álló héten komolyabbnál komolyabb feladatokat kapsz a nyakadba. Alapesetben boldog is lennél, hiszen kifejezetten szereted az új kihívásokat, most azonban igazán nagy teherként éled meg azt, hogy mindenki épp most gördíti eléd a megugrandó akadályokat. Egy ponton túl érdemes meghúznod egy határvonalat annak érdekében, hogy mindennel időben végezni tudj, ha szerencséd van, akkor talán mindenki megérti, hogy a prioritási sorrend tetején te, magad állsz!

BAK (december 22-január 20)

Új célok elérése fogalmazódik meg benned épp akkor, amikor az ünnepi hajrába érkezel. Mivel azonban most már kissé késő új útvonalon elindulni, éppen ezért koncentrálj inkább a meglévő feladatok teljesítésére, mert ha mindenbe csak kicsit kapsz bele, annak az lesz az eredménye, hogy valamennyi feladatod befejezetlen marad. Alaposan gondold át, hogy melyik lábadat melyik után teszed, majd próbálj egyfajta terv mentén haladni. Ha elég jól kevered a kártyáidat, akkor bizonyosan nem jelenthet gondot az, hogy karácsonyig minden tökéletes legyen! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten, amikor már úgy érzed, hogy fogytán vagy az energiáidnak, hisz rengeteget kivesz belőled az ünnepi készülődés, akkor váratlanul olyan apróságok lendíthetnek előre, amelyekre nem is számítottál. Ilyenkor érzed azt, hogy van értelme annak, amit csinálsz, hogy nem szabad feladnod, mert mindig jön egy impulzus, ami fenntart a víz felszínén. Tarts ki, nemsokára a végére érsz annak a nehezebb időszaknak, amin most esetleg keresztülmész, és akkor végre átadhatod magad az ünnepi hangulatnak, a karácsonynak, a pihenésnek és a szeretteiddel töltött időnek!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, egyhelyben toporogsz már egy ideje, melytől kezdesz kissé besokallni, egyszerűen ugyanis nem haladnak a tennivalóid abban az ütemben, amelyben szeretnéd. Mielőtt azonban teljesen magukkal ragadnának a negatív előjelű érzelmek, igyekezz összeszedetten gondolkodni, és a meglévőnél nagyobb koncentrációval végigmenni a folyamatban lévő ügyeken annak érdekében, hogy karácsonyig sikerüljön mindent lezárni. Végezz el mindent, amit bevállaltál, így nem lehetnek álmatlan éjszakáid az ünnepek alatt sem!