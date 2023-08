Havi horoszkóp augusztus: a Rákoknak érdemes átgondoltabban szervezniük az életüket, a Skorpiók jelentős változást szeretnének elérni

HAVI HOROSZKÓP AUGUSZTUS

KOS (március 21-április 20)

Az utóbbi időben kizárólag abból állt az életed, hogy a tökéletesség látszatát próbáltad kelteni és fenntartani. Vannak, akik emiatt irigykedve néznek rád, hiszen ők is olyan felhőtlen életről álmodoznak, amellyel -látszólag- téged áldott meg a Sors. Amennyiben azonban őszinte vagy magaddal szemben, akkor bizony bevallhatod, hogy ez csupán szemfényvesztés. Neked is vannak ugyanis olyan titkaid, amelyekről nem szívesen beszélsz, s egyáltalán nem örülnél neki, ha ezek napvilágra kerülnének. Nyugodtan vállald fel, hogy nem minden felhőtlen a te életedben sem, ennek ellenére így is boldog vagy, mutasd tehát meg mindenkinek, hogyan is lehet a saját gyengeségeidet beismerve mégis boldogan élni! Hidd el, sokkal hitelesebb leszel!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónapban érdemes a megérzéseidre hallgatnod egy bizonyos dologgal kapcsolatban, amely rendkívül magas kockázatokkal jár, valaki azonban ennek ellenére szeretne meggyőzni arról, hogy add be a derekad. Amennyiben azonban a hetedik érzéked azt sugallja, hogy nem érdemes élni a felkínált lehetőséggel, abban az esetben ne habozz, mondj rá nemet nyugodtan, hisz az ilyesfajta helyzetekben nem az a fontos, hogy mit illik és mit nem, csakis az számít, hogy neked mifajta veszítenivalód lehet belőle! Időnként bizony muszáj karakánnak lenned, másképp nem tudod megvédeni magad!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron szeretne imponálni neked, te valahogy azonban gyanút fogsz és nem igazán veszed be az illető bájvigyorát. Megérzésed helyesnek látszik, alkalmi lovagod ugyanis csupán kihasználni szeretne, olyan szinten naivnak tartva téged, hogy az már felháborító. Épp ezért felesleges belemenned egyfajta adok-kapok játékba, egyszer, s mindenkorra tedd számára világossá, hogy az ajtó, amelyen megállás nélkül kopogtat, nem az olyasfajta személyeknek nyílik ki, mint amilyen ő, maga is. Ne hagyd, hogy bárki bevigyen az erdőbe azzal, hogy elhiteti veled, számára te jelented a Mindent!

RÁK (június 22-július 22)

Mivel rohanó életedben az elvégzendő feladatoknak általában véve se szeri, se száma, épp ezért folyamatos vesszőfutásban élsz, mindenbe belekezdesz, aztán mész tovább, ennek következtében gyakorlatilag egy totális káosz az életed. Mivel te magad sem vagy elégedett ezzel az életformával, épp ezért az előtted álló hónap ideálisnak tűnik arra, hogy végre kicsit lelassíts és egy jóval átgondoltabb taktikával kezdj neki az előtted álló feladatokhoz, melynek folyományaként aztán majd sikerrel pontot is tehetsz valamennyi folyamat végére. Hidd el, sokkal jobban fogod érezni magad, ha nem rohansz örökké, sokkal inkább egy okosabb taktikát követve átgondoltabban haladsz a céljaid felé!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kiélezett helyzetbe kerülsz az előtted álló hónapban, valaki ugyanis elég tisztességtelen eszközökkel próbál sarokba szorítani, amit te nem is tudsz hova tenni, hisz annyira távol áll tőled ez a fajta viselkedés, hogy egyszerűen leesett állal figyeled majd, mit művel az illető. Amennyiben azonban sikerül az első megdöbbenésből felocsúdnod, abban az esetben azonnal állj ki magadért, mielőtt teret nyerne körülötted az aljasságnak ezen formája. Bátran állj ki magadért, hisz ha te nem, helyetted senki nem mondja majd ki, hogy eddig és ne tovább!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elég kiélezett helyzetben siklasz el fontos részletek felett az előtted álló hónapban, ennek okán nem biztos, hogy jól ítéled meg a helyzetet, mely kellemetlen követmezményekkel járhat. Semmiképp ne ess kétségbe, keresd inkább a lehető legegyszerűbb megoldást, melyen még te is meglepődhetsz, hogy milyen egyszerű. Magadat pedig a legkevésbé se ostorozd emiatt, hiszen senki nem tévedhetetlen, mégis tudd elismerni, ha hibáztál. Legközelebb biztosan nem fogsz megbotlani, ha hasonló ügybe keveredsz, most ugyanis megfizetted a tanulópénzt ahhoz, hogy ne kerülj bele ugyanabba a kátyúba!

