Itt a bizonyíték, hogy György herceg édesapja kiköpött mása: cuki fotók kerültek elő

Katalin hercegné és Vilmos herceg életét most beárnyékolja a hercegné betegsége, amelyről márciusban nyíltan beszélt a közösségi médiában. Miután hónapokig nem láthattuk, kiállt a nyilvánosság elé, hogy közölje, rákos megbetegedése van, ami ellen ő és az orvosai már felvették a harcot. Természetesen Vilmos is mindenben támogatja őt, és valószínűleg három gyermekük: György, Sarolta és Lajos is igyekeznek segíteni Katalinnak, amiben csak tud.

A pár legidősebb gyermeke, György herceg azért került nemrég a középpontba, mert a Hello magazinnak feltűnt, hogy egy fotón mennyire hasonlít az apjára. A magazin két képet hasonlított össze: az egyiken Vilmos szerepel babaként, a keresztelője napján, míg a másikon György, szintén a saját keresztelőjén. Ezekből pedig kiderül, hogy valójában nagyon hasonlítanak egymásra.

Vilmos herceget 1982. augusztus 4-én keresztelték meg a Buckingham-palotában, két hónappal születése után. A fotón pedig azt láthatjuk, hogy Diana a kisujjával nyugtatja fiát, miközben Károly épp őket figyeli a háttérben:

György keresztelőjére 2013. október 23-án került sor a Chapel Royal ünnepségén. Mindössze 23-an csatlakoztak az ünnepséghez. Míg Vilmos az eredeti, családi örökségből származó keresztelőruhát viselte, amit 1841-ben készítettek, addig György már csak ennek másolatát, miután 2004-ben úgy döntöttek, hogy az anyag túl kényes ahhoz, hogy újra használhassák. Ezért a néhai királynő megrendelte a tűpontos másolatát:

