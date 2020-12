Gwen Stefani beleállt a témába, amibe a legtöbb anya igyekszik eltitkolni

Minden Gwen Stefanihoz hasonló anya tudja, hogy milyen frusztráló tud lenni a többi szülő képmutatása. A játszótéren, az oviban, és az iskolában, vagy úgy egyébként bárhol, ahol anyák és apák összetalálkoznak, mindig az a téma, hogy kinek milyen tökéletes a kisfia vagy kislánya.

Ez a sztárvilágban sincs másként, ahol igazán ritkaság számba megy, ha valaki mer beszélni a gyereknevelés nehézségeiről, vagy valamilyen betegségről, vagy épp gyermeke nemi identitásáról, szexuális irányultságáról. Persze a legtöbben ezt azért teszik, mert igyekeznek családjukat megóvni a kritikáktól, pedig most Gwen Stefani lehet a példa arra, hogy egy ilyen nyilatkozat inkább erőt adhat másoknak, mintsem céltáblát csinálna a gyerekből.

Gwen Stefani bevállalta, hogy sem ő, sem

a gyerekei nem tökéletesek!

forrás: GettyImages/Steve Granitz

Mint ahogy senki sem az...

Gwen Stefani egy friss interjúban beszélt arról először, hogy diszlexiás, és bizony ezt a részképesség zavart három gyermeke is örökölte tőle. Az énekesnő elárulta, hogy a diszlexia fiatal korában sok problémát okozott az iskolában, és az önbizalmát is nagyon lerombolta, hogy nem tudja felvenni a versenyt másokkal, ezért is próbálja fiaival megértetni, hogy ez nem olyasmi, ami miatt szégyenkezniük kellene, ugyanakkor mindent igyekszik megadni nekik, hogy fejlesszék képességeiket.

Mi az a diszlexia? A diszlexia nem betegség, hanem egy a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni.

A sztár szerint sokkal többet kellene beszélni a diszlexiáról, ugyanis emiatt senkinek sem kellene szégyellnie magát, ahogy a sztárvilágban is számos példa van arra, hogy a diszlexia mellett is lehet sikeres az ember. Jennifer Aniston, Tom Cruise, és Orlando Bloom csak néhány név azon hírességek közül, akik már nyíltan beszéltek arról, hogy diszlexiások.

És ezt láttad már?

Galéria / 7 kép Híres emberek, akik gendersemleges vagy transznemű gyereket nevelnek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria