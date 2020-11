A Grace Klinika mára már egyike lett a leghosszabb életű sorozatoknak, hiszen jelenleg épp a 17. évadot vetítik Amerikában. Persze a kezdetek kezdetén még nem terveztek ennyire hosszú távra a készítők, sőt, maga Ellen Pompeo sem így képzelte karrierjét. Nemrég viszont elárulta, mi az oka annak, hogy 17 éve dolgozik a sorozaton:

Figyelem, a cikk innentől kezdve spoilert tartalmaz!

Ennyi idő után talán nem csoda, hogy az első évadban megismert karakterek zöme nincs már jelen a sorozatban, de tény, hogy voltak olyan távozások, amelyek minden rajongót elszomorítottak. Az egyik, talán legnagyobb érvágást jelentette, aki nem csak azért döntött a felmondás mellett, hogy legyen ideje új szerepekre! A színész magánéletére is komoly hatással volt a folyamatos munka, ami miatt teljesen váratlanul döntött a felmondás mellett, és ezzel a készítővel való kapcsolata is megromlott.

Épp ezért is olyan nagy örömhír, hogy most visszatért a Grace Klinikába! A színész a 17. évadban többször is szerepelni fog, bár persze leginkább álmok és visszaemlékezések formájában, ugyanis karaktere még a 11. évadban meghalt. Távozása miatt sokáig úgy tűnt, lehetetlen elérni, hogy visszatérjen egy-egy rész erejéig, de Ellen Pompeónak sikerült rávennie a színészt arra, hogy vállaljon be néhány epizódot. A hírt sokáig titokban tartották, még a forgatást is úgy hozták össze, hogy véletlenül se derüljön ki rövid visszatérése, ezzel hatalmas meglepetést okozva minden rajongónak.

A készítő, Krista Vernoff nem csak ről, hanem Katherine Heigl karakteréről is mesélt egy kicsit. Maga a tény, hogy Izzie történtete sosem kapott rendes lezárást, mindig is zavarta a nézőket, ám elmondása szerint erről is a körülmények tehettek. Az írók ugyanis megírták, hogyan ér véget Izzie és Alex története, ám a forgatás napján Katherine Heigl nem jelent meg, így nem tudták felvenni az utolsó részt. A színésznő azonban erről másként vélekedik, egy hozzá közel álló forrás szerint pedig egész egyszerűen senki sem szólt neki, hogy várják a forgatásra. De ki tudja, talán a jövőben -hez hasonlóan ő is visszatér egy-egy kisebb rész erejéig!

Íme néhány érdekesség a sorozatról, amit minden rajongónak tudni kell!

