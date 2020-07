-nek minden esélye megvolt arra, hogy George Clooney után övé legyen sztárvilág ügyeletes silver fox-ának címe, amíg felesége, Jillian nem csapott le rá, és vette kezelésbe férje séróját. A színész egyébként nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen szerelme Jillian Dempsey Hollywood egyik legismertebb szépségguruja, aki egy egyre sikeresebb beauty márkával és applikációval is büszkélkedhet. A férfi szépségápolás terén pedig ki lehetne számára a tökéletesebb tesztalany és modell számára, ha nem A Grace klinika egykori álompasija?

Szó se róla, Patrick sármját mit sem csorbítottak az elmúlt évek, a sztár 54 évesen is igazán jó pasi, ám az ősz haj Jillian szerint sokat öregít rajta. Pont ezért mutatta be férjén, hogy néhány perc alatt hogyan lehet fiatalodni akár 10 évet, ehhez pedig a Bumble and bumble hajszínező termékét használja.

A végeredmény pedig igazán látványos, nem?

forrás: Fyfe

