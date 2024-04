2025-ben érkezik a Bridget Jones naplója 4. része, amit a rajongók már most tűkön ülve várnak! A premier tervezett időpontja elvileg február 14-e, Valentin-nap, ám erről hivatalos közleményt még nem adtak ki a gyártók. Van, ami viszont már borítékolható, a filmsorozattól megszokott, ikonikus szerelmi háromszög visszatér a képernyőre, és ismét megosztja majd a nézőket. Legalábbis abban a tekintetben biztos, hogy melyik férfinek szurkolnak majd. A döntés igen nehéz lesz, ugyanis a Colin Firth által alakított Mark Darcy kihívója nem más, mint a még mindig nagyon is szexi Patrick Dempsey! Sajnos még elég sokáig kell várnunk, hogy megtudjuk ki lesz a végső befutó, de addig is nézzük meg, hogy melyek azok a filmes szerelmi háromszögek a filmtörténetben, amik a leginkább megosztották a rajongókat!

Te kinek szurkoltál? Íme 8 film, amiben a szerelmi háromszög megosztotta a nézőket!

Galéria / 8 kép 8 filmes szerelmi háromszög, ami megosztja a rajongókat Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.