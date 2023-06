A most 36 éves Elliot Page annak idején néven látta meg a napvilágot Kanadában, színészi pályafutását a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején kezdte, tehetségét Oscar-jelöléssel, két BAFTA-díjjal, valamint egy Emmy-díjjal jutalmazták.

A sztárt korábban olyan alkotásokban láthattad, mint a Modern kísértet, a Bejön ez a srác, a Cukorfalat, a Szócsövek, az X-Men: Az ellenállás vége, az An American Crime: Bűnök, a Juno, az Egy asszony élete vagy az Eredet.

Így lett -ből Elliot Page

Bár Elliot Page élete első felében nőként hivatkozott magára, azt sosem titkolta, hogy a saját neméhez vonzódik. Volt felesége is, Emma Portner, akivel 2018 és 2021 között voltak együtt.

Majd 2020-ban a színész nagyon merész lépésre szánta el magát, bejelentette, ezután transznemű férfiként éli tovább az életét, ugyanis mélyen belül mindig tudta, ő valójában nem nő. Ekkor vette fel az Ellen helyett az Elliot nevet. Ám a sztár már a bejelentése előtt feltűnést keltett, ugyanis egyre inkább kezdte áthangolni a közösségi oldalait választott nemének megfelelően, vagyis elég férfias lett a képi világ, a szövegek és minden más is.

Elliot Page sokat küzdött azzal, hogy megtalálja, majd elfogadja önmagát, olyannak amilyen. Mindig érezte, hogy valami nem stimmel, már kislányként választott magának egy fiú nevet, úgy írt alá mindent, hogy Jason. Egy alkalommal az anyukáját is megkérdezte, nem lehetne-e inkább kisfiú. Végül a 27. születésnapja előtt nem sokkal kiállt a világ elé és bátran felvállalta önmagát. Akkor párja, vagyis exfelesége, Emma Portner mindenben támogatta a sztárt, kapcsolatuk azonban mégsem volt képes túlélni az átalakulást, két éve a válás mellett döntöttek. Elliot Page ma már tökéletes férfitestben él, ugyanis a nemátalakító műtéten is átesett, amiről azt nyilatkozta, nem csupán megváltoztatta, hanem megmentette az életét.

Most pedig nézd meg, hogy mennyit változott Elliot Page az évek során, és hogy él napjainkban!

Az InStyle magazin írása.