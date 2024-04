Egytepsis receptek, ha nincs sok időd a vasárnapi ebédre

Alapvetően szeretek sütni-főzni, de háromgyerekes anyaként mostanság az a fő elvem a konyhában, hogy a lehető leggyorsabban a lehető legtöbbet hozzam ki az alapanyagokból, és olyan fogásokat tálaljak, ami a kétéves lányomnak ugyanúgy ízlik, mint a férjemnek és nekem. Mert hiába szeretnék a gazdag leves után még Wellington-bélszínt is sütni, ha azt a totyogó nem tudja rendesen megrágni, ráadásul főzőcskézés közben még a két ovisomat is le kell kötnöm, amíg a férjem babaúszásra megy a legkisebbel. Bevallom, hétköznap sokszor inkább ételt rendelünk, ha már elfogy a hétvégi maradék, de szombat és vasárnap igyekszem összehozni valamit a konyhában, mármint a káoszon kívül.

Az egytepsis ételek zsenialitása abban rejlik, hogy egyszerre tud elkészülni a főfogás és a köret.

A jolly joker kajám egy rémegyszerű tepsis csirke vele sült almával, körtével és krumplival. Az egész csirkecombokat megsózom, szórok rájuk csirke fűszerkeveréket (sómenteset), és mehetnek a zsírral kikent tepsibe. Az almákat és körtéket megmosom (hámozni nem szoktam), felvágom néhány darabba, és szintén a tepsibe dobálom. Kerül még mellé vöröshagyma néhány cikkelyre vágva, és krumpli kisebb darabokban (ezt is megsózom). 180 fokos sütőben légkeveréses funkción kb. 40-50 perc alatt szépen megsül minden, és kivétel nélkül mindenki imádja a családban. A legjobb pedig, hogy az előkészület nagyon egyszerű, az ovisok is tudnak segédkezni benne, tényleg maximum 20 perc az egész, utána lehet játszani ebédig. És mivel csak egy vágódeszkát, hámozót, kést és tepsit kell használni hozzá, a takarítás is minimális utána, nem kell edényhalmokat kerülgetni.

Szóval az egytepsis fogások szuperek, ha kevés idő alatt, kevés felfordulással szeretnél valami finomat villantani. Az alábbi galériában találsz még néhány ilyen receptet:

Az ÉVA magazin írása.