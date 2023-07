„A lányok bénábbak, csak mutogatják magukat” – a díjnyertes DJ Yamina elárulta, hogyan sikerült leszámolnia a sztereotípiákkal

A JOY Social Media Award idei gáláján a #HALLGASSHAZAIT kategóriában a nők kapták a főszerepet. Olyan, a szakmájukban és a social médiában kiemelkedő női zenészeket, DJ-ket jelöltünk, akik nem egyszerűen példaképek, hanem online tartalmaikkal is a zene szeretetét igyekeznek hirdetni. A négy jelölt egyike volt a gyönyörű DJ Yamina, aki 10. éve foglalkozik elektronikus zenével. Már gyerekként tudatosan kezdett az álma felé haladni, amit sikeresen valóra is váltott, hiszen a 2018-as, a 2019-es és a 2021-es Év DJ-je díjat is neki ítélték, illetve idén a JOY Social Media Award jelöltjeként is bebizonyíthatta, hogy a nők is érhetnek el olyan sikereket és elismeréseket, mint a férfiak.

A Yaminával készült interjúnkban nemcsak a karrierje indulásáról és a DJ szakmáról, hanem a nők megítéléséről és a magánéletéről is őszintén beszélt.

