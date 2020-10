Ő lesz a következő Disney-hercegnő, jövőre pedig már jön is a mozikba: ismerd meg Rayát!

Az elmúlt néhány évben inkább az élőszereplős filmekre helyezte a hangsúlyt a Disney stúdió: legutóbb a Mulant mutatták be a mozikban, de az Aladdint és Az oroszlánkirályt is nagy érdeklődés övezte. Utóbbihoz nemrég bejelentették, hogy készül a folytatás is!

Ha viszont te jobban szereted az animációs rajzfilmeket, és a már jól ismert mesék helyett újdonságra vágynál, örülni fogsz a Disney legújabb alkotásának! Már egy ideje tudni, hogy gőzerőkkel dolgoznak egy vadiúj történeten, ami a mesék világába kalandoz el minket, ahogy pedig közeledünk a jövő évi bemutató dátumához, egyre több részlet derül ki a rajzfilmről.

A következő Disney-rajzfilm a Raya és az utolsó sárkány címet viseli, és egy varázslatos helyen, Kumandrában játszódik majd. A világot még ősi civilizációk lakják, és öt klánra oszlik a terület, Raya, a fiatal (de nagyon bátor) harcos pedig azt a küldetést kapja, hogy mentse meg a világot az utolsó sárkány segítségével. Sisu, a vízi sárkány azonban képes emberi formát felvenni, és épp egy idős hölgy alakjában él, ám ahhoz, hogy visszaváltozhasson sárkánnyá, szükségük van néhány varázskőre! Raya tehát útnak indul, hogy megtalálja ezeket, de az út hatalmas kihívások elé állítja őt. A fantasy kaland ázsiai elemeket tartalmaz majd magában, és hosszú évek óta ez lesz a Disney első új animációs filmje (a legutóbbi a Vaiana volt).

Eredetileg úgy tervezték, hogy idén novemberben már bemutatják, de a koronavírus miatt 2021 márciusára csúszott a premier. Jó hír, hogy már ez sincs olyan messze!

