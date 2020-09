Amire minden Disney-rajongó várt! Jön Az oroszlánkirály folytatása

A 2019-es év egyik legnagyobb durranása egyértelműen a Disney egyik remake-je volt, Az oroszlánkirály. A sikeres felbuzdulva már várható volt, hogy nem állnak meg egy mozinál, most pedig ez be is igazolódott, ugyanis jön a folytatás, méghozzá az Oscar-díjas rendező, Barry Jenkins gondozásában.

A részletekről egyelőre nagyon keveset tudni, az viszont biztos, hogy ahogy már a 2016-es Dzsungel könyvében és a tavalyi első részben is látható volt, ezúttal is fotórealisztikus technikával elevenítik majd meg a vásznon a szavanna élővilágát, ám a cselekmény elválhat a várttól.

Az oroszlánkirály 1994-es változatának ugyanis létezik már folytatása, ami Az oroszlánkirály 2. – Simba büszkesége címen lehet ismerős a rajongóknak, viszont a készítők a hírek szerint nem feltétlenül ezt a mesét szeretnék ezúttal filmre vinni, hanem tovább szeretnék mélyíteni a már ismert karakterek sztoriját, például Mufasa eredettörténete is szóba került. De az is lehet, hogy a kettőt összemossák, ugyanis a Simba büszkesége is nagyon erős dalokban, amivel kár lenne nem élni.

A sztárdömping pedig az első Az oroszlánkirály remake-hez hasonlóan borítékolható. A 2019-es moziban olyan nagy nevek tűntek fel, mint Beyoncé, Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, John Kani és James Earl Jones, a londoni premierre még Meghan Markle és Harry herceg is elment, a folytatással pedig legalább ekkora felhajtás várható.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 16 kép 16 további meséjét filmesíti meg a Disney Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria