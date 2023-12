SZERELMI HOROSZKÓP DECEMBER

KOS (március 21-április 20)

Mint mindig, így az ég utolsó hónapjában is folyamatosan számolsz, költségvetést készítesz, kalkulálsz, matekozol, osztasz és szorzol, mely a párodat azonban rendkívüli módon zavarja. Ennek okán számtalan vitát generál közöttetek ez a fajta anyagiasság, amit ugyanis ő szeretne megvásárolni, azt te teljesen felesleges kiadásnak látsz és szinte mindig letorkollod, ami persze joggal vált ki a szerelmedből felháborodást, melyet szóvá is tesz neked. Szerencsére azonban nem küzdötök egzisztenciális nehézségekkel, épp ezért sem a folyamatos matekozásnak, sem az ebből adódó parttalan vitáknak nincsen értelme. Állj lazábban a dolgokhoz, nem az Univerzum költségvetéséért felelsz ugyanis, amit megtehettek tehát, azt vegyétek meg, a párodat pedig ne torkolld le folyamatosan, hiszen őt is megilletik bizonyos javak. Hidd el, sokkal simulékonyabban is lehet egy kapcsolatban létezni!

BIKA (április 21-május 20)

Szingli nőként büszke vagy magadra, az esetek döntő hányadában ugyanis képes vagy az eszeddel kontrollálni a kapcsolataidat, melynek okán a környezeted egy rendkívül racionális gondolkodású, helyenként rideg személyként jellemez. Az év utolsó hónapjában azonban egycsapásra megváltozik ez a fajta, ésszel irányított hozzáállásod, hisz olyan személy toppan az életedbe, aki azonnal eltöröl minden eddigi elvedet. Egyszerre érzed azt, hogy a nagy Ő az, aki eljött érted és azt, hogy “te jó ég, akkor most mi lesz a híresen nagy racionalitásommal?”. Mielőtt tehát teljesen elveszítenéd önmagadat, érdemes behúznod s féket és feltérképezni, hogy az illető mennyire szeretne komoly kapcsolatot vagy inkább egy futókalandban gondolkodik. Amennyiben azt érzed, hogy komolytalanok a szándékai, abban az esetben nyugodtan segítsd rá a kabátját, hadd menjen a dolgára! Ne félj, leszel te még egyszer határtalanul szerelmes, amikor mindegy lesz a racionalitás!

IKREK (május 21-június 21)

A párod nem épp egy karácsony-rajongó, te viszont a szöges ellentéte vagy, alig várod ugyanis, hogy végre dekorálhass, hogy az otthonod ünnepi díszekben és kivilágításban pompázzon. Mivel azonban ő ezt kissé túlzásnak tartja, épp ezért lépten-nyomon megjegyzést tesz arra a szerinte megszállott készülődésre, ami téged jellemez ilyenkor. Mivel kezded a folyamatos piszkálást megelégelni, ezért elérkezik a pont, amikor kiállsz magadért, vállalva azt a feszültséget, amit ez kettőtök között okoz. Mivel mégis a szeretet ünnepe közeleg, épp ezért érdemes finomított verzióban hangot adnod az ellenvéleményednek, igyekezz diplomatikus és szofisztikált hangnemben elmagyarázni neki, hogy a mesében Grincs sem szerette a karácsonyt, mégis meglágyult a szíve. Amennyiben nem hajlandó engedni a huszonegyből, abban az esetben arra kérd meg, hogy legalább a te ünnepi hangulatodat ne rontsa el!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, abszolút harmóniában élsz a pároddal, határtalanul boldogok vagytok és semmi vagy senki nem zavarhatja meg ezt az idilli állapotot. Rendkívüli módon vártad már a decembert, amikor végre meglepheted valami olyasmivel, amiről pontosan tudod, hogy régi vágya és borzasztóan örülne neki, ennek megfelelően tehát a karácsony a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy ilyesfajta gesztusokkal kedveskedj neki. Hálás lehetsz azért, hogy a Sors ilyen kegyes hozzád, a párod pedig nem kevésbé szerencsés azzal, hogy rád talált. Sok boldogságot nektek, nyugodtan kürtöljétek világgá, hogy mennyire szeretitek egymást!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában heves érzelmek azok, amelyek téged jellemeznek, sokszor talán túlfűtöttnek is lehetne mondani, a párodat azonban ez rendkívüli módon zavarja. Emiatt sokszor kellemetlenül érzi magát nagyobb társaságban, úgy érzi ugyanis, hogy neki kell helyetted magyarázkodnia, amit te azért sem értesz és nem vagy hajlandó elfogadni, mert mindenki a környezetedben karakán emberként ismer. Amennyiben azonban nem szeretnéd a kapcsolatotokat kockára tenni, abban az esetben érdemes az év utolsó hónapjában, karácsony közeledtével mérlegelned, hogy ha hajlandó vagy egy minimálisan visszafogni a sokszor vulkánként előtörő érzelmeidet, ha nyugodtabban állsz hozzá bizonyos emberekhez és helyzetekhez, akkor bizony jó eséllyel sokkal vonzóbb lehetsz a párod szemében. Tégy egy próbát, meglátod, megéri!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

December az a hónap, amely a szeretet jegyében telik, számodra pedig különösen fontos az, hogy mindenképp ki is mutasd mások felé az érzelmeidet, féltesz, óvsz mindenkit, folyamatosan azon dolgozol, hogy a körülötted élők boldogok legyenek. Nem lesz ez másképp a szerelmi életed tekintetében sem, olyasféle meglepetésre készülsz ugyanis, amely a párkapcsolatodban mindenképp hatalmas előrelépést jelenthet, ami végre ékes bizonyítéka lehet a szerelmednek. A párod roppant módon értékeli majd ezt a fajta gesztust, ami bizony csak a hozzád hasonlóan csupa szív embereknek juthat eszébe. Légy büszke magadra, hiszen a mai világban ritkaságszámba mennek az olyan személyek, akik másokat helyeznek önmaguk elé!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Alig vártad az év utolsó hónapját, amikor végre jönnek az ünnepek és a pároddal kicsit többet lehetsz együtt, amikor a minőségi idő az, amit jellemzi a napjaitokat, nem kell folyamatosan rohannotok, élményeket gyűjthettek, egyszóval építhetitek a kapcsolatotokat. Szerencsére mindketten szentimentális típusok vagytok, így tehát nem kell megerőltetnie egyiktőtöknek sem magát, ajándékot vásároltok együtt, mézeskalácsot süttök, dekoráltok, szívesen viseltek karácsonyi “csúnyapulcsir”, ez pedig mindkettőtöket határtalan boldogsággal tölti el. Legyetek nagyon boldogok, hiszen úgy tűnik ti vagytok a borsó és a héja!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az év utolsó hónapja keserű szájízt hozhat a szerelmi életedbe, a jelenlegi párkapcsolatod ugyanis az utóbbi időben nem volt épp felhőtlen, mostanra pedig gyakorlatilag pattanásig feszültek az indulatok benned is és a párodban is. Mivel a problémákról egészen idáig nem beszéltetek, hiszen egyfelől nem akartatok vitát generálni egymást között, másrészt nem éreztétek azt, hogy meg tudnátok érteni a másik álláspontját, ezért inkább a szőnyeg alá sepertetek minden szikrát. Mivel azonban így az ünnepeknek mégsem lehet nekiindulni, éppen ezért elérkezett a pont, amikor legalább neked kell erőt venned magadon és kénytelen-kelletlen szóba hozni azokat a hézagokat, amelyek most a boldogságotok útjában állnak. Keressetek közös nevezőt, igyekezzétek megérteni a másikat, némi empátiát gyakorolni és ha van értelme a közös jövőtöknek, akkor adjatok még egy esélyt magatoknak!

NYILAS (november 23-december 21)

Decemberben, éppen karácsony előtt akadhat valaki, aki mindenáron azon munkálkodik majd, hogy feszültséget generáljon közötted és életed párja között. Ti eleinte észre sem veszitek, hogy mi is az illető valódi célja, ám ahogy egyre többet vitatkoztok mondvacsinált dolgokon, rá kell jönnötök, hogy tulajdonképp nincs is egymással problémátok, ez a bizonyos személy az forrása minden feszültségnek. Ezúttal tehát peche van, hiszen szerencsére gyorsan sikerült átlátnotok rajta, melyet nem is kell eltitkolnotok. Egyúttal,jelezzétek felé, hogy ünnepek ide, ünnepek oda, nem kívánok a továbbiakban kapcsolatot tartani vele, aki ugyanis inkább ártani akar, semmint használni, annak nincs helye az életetekben. Ne hagyjátok, hogy bárki ártó szándékkal rondítson bele a kettőtök szerelmébe, csakis egymásra figyeljetek, abból nem lehet gond!

BAK (december 22-január 20)

Az év utolsó hónapja új szerelmet hozhat számodra, ráadásul egy olyan ember személyében, akit régóta ismersz, eddig azonban csupán barátként szerepeltetek egymás életében. Az utóbbi időben azonban úgy érezted, hogy a másik fél számára többet jelentesz egyfajta lelki társnál. Egyre inkább erősödött a kémia közöttetek, egymás ugratása átment egyfajta flörtölésbe, helyenként joggal érezted tehát azt, hogy komolyabb szándékkal fordul feléd az, akit eddig barátként kezeltél. Amennyiben hosszabb ideje vagy már szingli, abban az esetben érdemes egy esélyt adnod az illetőnek, csakis akkor azonban, ha látsz fantáziát a komolyabb kapcsolatban. Amennyiben csak azért adod be a derekadat, hogy ne legyél egyedül, abban az esetben ne játssz mások érzelmeivel, inkább őszintén mondd el, hogy jobban preferálod azt, ha barátok maradtok. Hidd el, így lesz a legkorrektebb a hozzáállásod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Némi fejfájást hozhat az év utolsó hónapja számodra, azt sejted ugyanis, hogy a párod ki-kikacsintgat a kapcsolatotokból, miközben azt a látszatot kelti, hogy te vagy az egyetlen személy, akit szeret és akivel a közös jövőjét képzeli. Mielőtt azonban Poirot nyomozóhoz hasonlóan a dolgok mélyére kezdenél ásni, előtte szedd össze magad és a legrosszabbra is felkészülve kérdezd meg a párodat, hogy mi a helyzet. Egész nyugodtan beszélj őszintén arról, hogy mit gondolsz és amennyiben helyes a megérzésed, abban az esetben fájó lesz ugyan, de sajnos el kell válnotok egymástól. Jól ismered a szerelmedet, pontosan tudod tehát, hogy mikor ferdíti el a valóságot és mikor mond igazat, ez alapján tehát az első pillanatban látszani fog, hogy ezúttal melyik áll fenn. Ne félj szembesülni az igazsággal, ami ugyan fájó, ám egyúttal azt is jelenti, hogy nem az illető volt az, akit a Sors melléd rendelt!

HALAK (február 20-március 20)

A decemberi hónap izgalmakat hoz a szerelmi életedbe, az eddig egysíkúnak hitt hétköznapjaid egyikén ugyanis váratlanul talál el Ámor nyila, egycsapásra leszáll tehát a rózsaszín köd, amely igencsak befolyásolhatja látási viszonyokat. Mielőtt tehát elindulnál a rózsaszín Barbie busszal és a násznépet kezdenéd összeírni, előtte érdemes azért tisztáznod magadban, hogy mi a hosszútávú célod, illetve mik az illető szándékai a kapcsolatotokat illetően, mindezt annak érdekében, hogy ne érhessen később csalódás. Hidd el, ha lassabb tempót diktálsz és nem akarsz azonnal menyasszonyi ruhát varratni, akkor sokkal nagyobb esélyed lesz arra, hogy nem ijeszted el az illetőt az első másodpercben!