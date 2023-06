2023. június 21-én ünnepeljük a nyári napfordulót, azaz a csillagászati nyár kezdetét. Az év ezen részében a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka, ez a változás pedig a csillagjegyek sorsára is hatással van.

Most éppen egy olyan új ciklus közeledik felénk, amire a 2023. június 18-i újhold is hatást gyakorolt. A napforduló mindig jó alkalom arra, hogy egy kisebb leltárt készíts az életedben: „Mennyire vagyok elégedett magammal?”, „Merre visz az utam?”, „És hogyan jutok el oda?”. Az év leghosszabb napján az univerzum is kegyes hozzánk és próbál támogatni minket abban, hogy a lehető legmegfelelőbb módon fejlődjünk és alakuljunk. Ez az időpont ráadásul tökéletes a kívánságok megformálásához is, így mondhatni minden csillagjegy számára egy mini csoda van készülőben, már csak az a kérdés, hogy eléggé hiszel-e benne?! Asztrológiai szempontból a Rák jegyébe lépünk, így most az lesz a legfontosabb, hogy felelősséget vállaljunk saját érzéseinkért és tetteinkért, feladjuk az önző célokat, és inkább a szeretetteljes kommunikációra koncentráljunk. Miközben nem árt óvatosnak lenni, hiszen viták és nézeteltérések most is adódhatnak, de még ebben a kihívásokkal teli időszakban sem lehetetlen békés megoldásokat találni.

Kíváncsi vagy, hogy a csillagjegyednek mit jósol a horoszkóp ebben a különleges időszakban? Kattints tovább!

