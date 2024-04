Rózsaszíntől a cseresznyepirosig: a CCC tavaszi Jenny Fairy, DeeZee és Nine West New York kollekciója elbűvölő színekben és formákban érkezik fantasztikus áron, 4995 Ft-tól

A lágy rózsaszín és a bézs, a klasszikus fekete és a cseresznyepiros ütős árnyalata mind tökéletes választás az új szezonra. Ebben a kollekcióban biztosan megtalálod a megfelelő magassarkút barátnőd esküvőjére, de a mindennapok stílusához passzoló balerina- és tornacipők, valamint kézitáskák is várnak rád.

A Jenny Fairy márka mindig divatos kollekciót dob a piacra, és ebben a szezonban sem okoz csalódást: válassz a klasszikus, a lakkbőr, a nyitott sarkú, vagy csattal díszített ezüst és arany balerinák közül! Mit szólnál egy fekete Mary Jane platform talpú cipőhöz? Ez a cipő nem csak a mindennapi viselethez, hanem a különleges eseményeken, egy tűsarkú cipő kényelmes alternatívájaként is használható. A trendi modellek már 12 995 Ft-tól elérhetők.

A rügyező fák színeiben pompázó, sállal dekorált shopper táskák romantikus, kislányos bájjal törnek utat maguknak. A kollekcióban található steppelt fekete kézitáska az elegáns outfitekhez is illeszthető; aranylánccal és övvel párosítva teszi teljessé a megjelenésed.

Amikor összeállítod a tavaszi szettedet, ne feledkezz meg a kiegészítőkről sem! A Jenny Fairy márka a pénztárcákból, hajkiegészítőkből és órákból álló kollekciója friss színekkel hozza el a tavaszt: narancssárga, rózsaszín és zöld színekben egyaránt találsz kiegészítőket.

A DeeZee márka sportosan lép az új szezonba! A divatos és kényelmes megjelenést kedvelő hölgyek szekrényében alapdarab egy klasszikus fehér tornacipő apró csavarral, amelyet a DeeZee most remek áron 13 995 Ft-tól kínál! A sportos megjelenéshez kézitáska helyett divatos hátizsákot is választhatunk a kollekcióból, például egy mozgalmas napra ideális a kisebb méretű, fehér, márkával fémjelzett hátizsák. A DeeZee ügyesen kombinálja a városi sportos és elegáns stílust, így a tavaszi kollekcióból a minimalista karórák sem maradhatnak ki. Arany, rózsaarany, illetve ezüst árnyalatban kifogástalan megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek.

Ha nagyvárosi megjelenésre vágysz, a Nine West márkára mindig számíthatsz! A lakkbőr balerinák lapos talppal, nyitott sarokrésszel, hegyes orral és arany díszítésekkel, piros és fekete színben érkeznek. Rengeteg lehetőség rejlik ezekben a cipőkben: párosítsd például egy fehér shopper táskával, egy oversize farmerrel, egy fehér pólóval és voilá! A New York-i stílus készen is van erre a tavaszra! Esküvőre mész? Válassz egy rózsaszín szatén tűsarkú cipőt.

Cipő vásárlása esetén most 20% kedvezménnyel vásárolhatod meg a legújabb táskákat. Az ajánlat visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes.

A Spring Edit kollekció elérhető a CCC üzletekben, az applikációban, valamint a weboldalon!