Amikor egy férfi szerelmes! Brooklyn Beckham évfordulós ajándéka maga a túlzás

Neked is olyan érzésed van, mint és Nicola Peltz már ezer éve együtt lennének? Nekünk is... Pedig a pár még csak most ünnepelte első évfordulóját.

Minden bizonnyal az időérzékünk azért hagyott minket cserben, mert ezalatt az egy év alatt és kedvese olyan intenzíven tolták a romantikát a közösségi médiában, hogy az évekkel ér fel, sőt, már az eljegyzésen is bőven túlvannak.

Nem is kérdés, hogy Brooklyn Chloe Moretz-cel folytatott igazi se veled, se nélküled kapcsolata után Nicola Peltz személyében rátalált az igazira, boldogságát pedig a vak is láthatja. Míg az elköteleződéssel korábban komoly gondjai voltak, most egy percig sem habozott a lánykéréssel, és szinte nem telik el úgy hét, hogy ne ajnározná a közösségi médiában kedvesét. Túlcsorduló szerelme vezethetett most ehhez az évfordulós ajándékhoz is, amivel Nicola Instastory-ban büszkélkedett el:

Bár elsőre azt mondanánk, túlzás, azért valljuk be, nincs nő, aki ne örülne egy ilyen hatalmas virágkölteménynek, nem?

