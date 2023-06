Ez gáz: Kanye West bulijában nők testéről falatoztak a vendégek

Kim Kardashian nincs egyszerű helyzetben, hiszen exe folyamatosan botrányokat generál maga körül. A valóságshow-sztár egy interjúban őszintén mesélt arról, mekkora nehézség számára, hogy gyermekei előtt nem szeretné rossz színben feltüntetni et, az emberek viszont érthető okokból kihátrálnak mögüle, hiszen minősíthetetlenül viselkedik.

antiszemita megnyilvánulásaira nincs mentség, ahogy arra sem, ahogy rajongóival viselkedik. Kanye épp North és fia, Saint kosárlabdameccsére tartott Los Angelesbe, amikor a rajongók és paparazzik üldözni kezdték, ő pedig megelégelte a dolgot. Videó is készült az incidensről, amiben jól látni, hogy Kanye odaviharzott rajongója autójához, kérte, hogy ne videózzon, majd amikor a nő közölte vele, hogy videózhat, hiszen Kanye egy közszereplő, akkor a rapper dühében kitépte a telefont a nő kezéből és eldobta azt.

Botrányait szinte már lehetetlen lenne felsorolni, most például születésnapi buliján verte ki a biztosítékot, ahol női testen tálalták a sushi-t.

Ahogy a Twitteren megosztott videók és fotók is mutatják, West úgy döntött, hogy a sushi-t nem hagyományos módon tálalja fel vendégeinek, hanem egy nő testén.

A nő lábai közé sushi tálcát helyeztek, mellkasán és a karjai mellé pedig különböző ételeket pakoltak. Konkrétan élő svédasztalként szolgált...

A fotókra reagálva a Twitteren többen is azt állították, hogy West húzása egyenesen nőgyűlölő és tárgyiasítja a nők testét. Mi őszintén szólva nem is értjük, hogy 2023-ban ez hogy történhetett meg, és nem is vagyunk hajlandóak megjeleníteni itt a fotókat. Ha érdekel, itt megtalálod azokat.

Mindez már önmagában is gyomorforgató és elfogadhatatlan, de a helyzetet csak súlyosbítja, hogy a születésnapi bulin 9 éves lánya, North is jelen volt, tehát mindezt végignézte.

A Yeezy alapítója tavaly antiszemita megjegyzései miatt került górcső alá - melyeket mind a médiában adott interjúkban, mind a közösségi médiában megosztott -, tavaly októberben pedig a párizsi divathéten "White Lives Matter" feliratú pólókkal sokkolta a közvéleményt. Botrányaira több együttműködése is ráment, többek között az Adidasszal, a Gap-pel és a Balenciagával való munkája is véget ért.

