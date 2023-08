A klasszikus blúzok helyett! 4 trend, ami 2023 nyarán tuti választás lehet és ráadásul még elegáns is

A blúzok tény és való, hogy annyira klasszikusnak mondhatók, hogy egy divathullámmal szemben sem tudnak kikopni a köztudatból, azonban az elmúlt években jócskán csökken az a fajta trendjellege, ami korábban annyira stabilan tartotta magát, főleg az irodai szettek esetében. Most viszont úgy látszik, hogy a tervezőknek is sikerült annyi új ötlettel színesíteni ezt a vonalat, ami bizony megér egy próbát 2023 nyarán.

A legmelegebb nyári napokon nem mindig egyszerű összedobni egy olyan elegáns, kellően lenge és jól szellőző szettet, ami az irodai környezetben is megállja a helyét, miközben akár egy baráti vacsorán sem esik bele a kiöltözés kategóriájába - sőt mint ahogy majd láthatod, van, hogy még vagány is. És hogy milyen blúzok illenek ezen alkalmakhoz a leginkább mutatjuk is!

Kattints tovább és mutatunk is 4 olyan blúzt, amiben kellően elegáns lehetsz és még a nyáron is komfortos!

