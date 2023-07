Visszatértek a 2000-es évek: a cicababa trend átvette az uralmat a TikTokon

Egy ideje már hasít a 2000-es évek elejét idéző nosztalgia: és a gigamagas talpú Spice Girls-cipők, a pink melegítők meg a műszőrmés hasvillantó topok mellett most visszatért a korszak ikonikus nőideálja, a bimbo is, amit magyarul leginkább cicababának nevezhetünk. A lekezelő kifejezéssel azokat a fiatal, kifejezetten vonzó, kihívóan öltöző lányokat illették a férfiak cirka húsz évvel ezelőtt, akiket üresfejűnek és divatmániásnak találtak. Ők voltak a szőke nős viccek népszerű alanyai, akiket szexinek és bugyutának látott a társadalom. A korabeli sajtó is szívesen részt vett a bimbo-lányok alázásában: gúnyosan számoltak be arról, ha bulizni indult a „rakoncátlannak” titulált Lindsay Lohan, és Britney Spears („Hülye Pi..a Csúcstalálkozó” – fogalmazott az egyik nagy bulvármagazin), és elítélően, de nyálukat csorgatva cikkeztek Pamela Anderson kiszivárgott szexfelvételéről. Összességében elmondható, hogy a bimbo-csajok a társadalmilag elfogadott szalon-nőgyűlölet célpontjai voltak, teljesen igazságtalanul.

Csak én nevezhetem magam picsának

A mai generáció azonban most visszaköveteli magának a bimbo kifejezést és új jelentéssel tölti meg – ahogy az a társadalmi igazságosság mozgalmak történetében korábban a queer (buzi) vagy a slut (ribanc) szavak esetében is történt. A bimbo-irányzathoz tartozók általában magas, affektáló hangon beszélnek (mint egy Mariah Carey-t imitáló drag), mindennapos viseletük a push up melltartó, a miniszoknya vagy az ultrarövid shortnaci, a hatalmas karikafülbevaló, imádják a cicaszem-sminket, a gejl határát súrolóan édes illatú parfümöket, a dús hajukat pedig szívesen kötik lófarokba. Példaképeik Cardi B, Anna Faris karaktere A házinyusziból és persze az abszolút bimbo-királynő: . A felszínes nézelődő ezek alapján akár azt is gondolhatja, hogy egy buta és káros mozgalomról van szó, de a BimboTok lényege, hogy míg a cicababaság külső jegyei visszatértek, a „buta szőke”-vibe, amit a patriarchátus alaposan összefésült az ultracsajos stílussal, totálisak eltűnt. A BimboTok-birodalom egyik nem hivatalos alapítója és vezetője, Chrissy Chlapecka a következőképpen foglalta össze, mit jelent bimbo-nak lenni: „elkötelezett baloldali, aki szereti, ha látszik a cicije”. Egy videójában kifejti: nem azért öltözködnek és viselkednek úgy, mint egy buta picsa, mert tetszeni akarnak a férfiaknak, hanem azért, mert így akarnak öltözködni: „lehet, hogy a múltban ez a férfi tekintet kiszolgálásáról szólt, de mi most visszavesszük ennek a jogát.”

A Bimblia alapelvei

Az alap, hogy a mozgalom követői feministák, de elhatárolódnak a 2010-es évek domináns feminista irányzatától, aminek üzenete az volt, hogy a nők bármit elérhetnek és sikereket érhetnek el a férfiak szabályai szerint működő, versenyközpontú világban. A karrierjére koncentráló és már hajnali hatkor pilatesre járó, a szó minden értelmében kőkemény girlboss ideálja a kapitalizmusból és individualizmusból kiábrándult Z-generáció számára nem vonzó. Már csak azért sem, mert a girlboss-model minden volt, csak inkluzív nem: szinte csak a fehéreknek szólt és azzal, hogy a gazdasági sikerekre koncentrálódott, a nők nagy részét nem tudta megszólítani.

2022-ben a TikTok önjelölt cicababái a feminizmus új, interszekcionális hullámához csatlakoznak, kiállnak az LMBTQ-jogok mellett, a Black Lives Matter támogatói, szexpozitívak, nem ítélik el a szexmunkát, antikapitalisták és fehér heteró pasi-ellenesek (ez persze túlzás, de nagyon vicces, hogy Chrissy a Bimbo Biblia, más néven Bimblia Tízparancsolata közé felvette azt is a „születésszabályozás” mellé, hogy „ugassátok le a heterókat” és „állítsátok meg a férfiakat”). Mindezek mellett annyira rajonganak mindenért, ami pink, csillámos, mélyen dekoltált, mini és „csajos”, hogy azt nem lehet nem öniróniának látni (hiszen ma már baromi ciki nosztalgiázni és stílusirányzatok mellett elköteleződni irónia nélkül). Mozgalmuk egyszerre ironikus, politikai és játékos: a #bimbotok és a #bimbofication hashtagek alatt egyszerre találsz tutorialokat arra vonatkozóan, hogyan csinálj magadnak Swarovski-kristályos szempillát, miként szokj le a gondolkodásról vagy hogyan legyél a legbutább csaj a társaságban. Vagy a legostobább fiú: a bimbo-nak ugyanis megvannak a fiú megfelelői is, a himbo és a mimbo, amely kifejezésekkel egykor a túl femininnek gondolt, általában meleg férfiakat gúnyolták. És persze egyenrangú tagjai a közösségnek a thembok is, azaz a nembináris személyek.

Itt a cici, hol a cici

A mozgalom egyik legérdekesebb eleme, ahogy a gender normákat, illetve a nemi alapú elnyomást tematizálja. Ahogy a londoni bimbotoker, Kate Muir mondja: „ha bimbo vagy, vizuálisan olyanná válsz, amilyennek a férfiak látni szeretnének, de közben megtestesítesz mindent, amit gyűlölnek (mert szexuális értelemben önálló, politikailag elkötelezett és öntudatos vagy). Ezzel pedig abszolút felforgatod a nőiesség fetisizálását.” A bimbo-témájú tartalmak egyik fontos része ugyanis, hogy miközben a felhasználók egy sztereotip feminin képet közvetítenek, a hozzátett üzenet érvényteleníti a „pasik, nézzétek a cicim”-hatást, disszonanciát hozva létre és kényelmetlen helyzetbe hozva a férfi heteró nézőt. Ami az előbbinél meglepőbb lehet, hogy a BimboTok az antikapitalizmus misszióját is zászlajára tűzte. Ezt is csak ironikusan lehet értelmezni, hiszen az életstílus a fogyasztásra épül: alapkövei a divat és a szépségápolás. Csakhogy mindeközben a mozgalom tagjai nem akarnak arra ösztönözni, hogy gürizz ájulásig és kerülj be te is a rendszer vezetői közé – épp ellenkezőleg, azt hangsúlyozzák, hogy nyugodtan választhatod azt az opciót, hogy miközben ekézed a kapitalizmust, tisztában vagy vele, hogy megkerülni nem tudod a jelenséget, akkor pedig már inkább élvezed a javait – és a lehető legkevesebbet dolgozol. Élvezed a szép ruhákat, a nőiességed, a szexet, és közben a megszólalásaiddal következetesen rombolod le azt a politikai rendszert, ami gátolja, hogy mindezt élvezhesd: ezért küzdenek a bimboizmus követői a reprodukciós-, a fekete- és az LMBTQ-jogokért, az igazságos egészségügyi ellátásokért és így tovább.

Első az élvezet

A fricska és az éles társadalmi üzenetek mellett azonban a bimbo-mozgalom lényege az, hogy érezd jól magad a testedben, legyél bátran dögös és ne félj attól, hogy az extravagáns külsőd miatt kilógsz a tömegből. A „buta picsa”-attitűd azt is jelenti, hogy nem kell folyton azt bizonygatnod, mennyire vagy okos és sikeres – dönthetsz úgy, hogy elengeded ezt a kényszert. Lehetsz dilis és laza is és rájátszatsz a csajos sztereotípiákra, hiszen úgyis tudod, ki vagy és mit akarsz az élettől. A jelenlegi globális gazdasági válság idején kifejezetten vonzó lehet a bimbo-életfelfogás. Nem arról van szó, hogy nem tudod, mi zajlik körülötted a világban vagy hogy homokba dugod a fejed, hanem arról, hogy alkalmanként totálisan elengeded mindezt, és a saját csodálatos életedre koncentrálsz, aminek szuperdögös, lenyűgöző főszereplője nem más, mint te. Ahogy fogalmazott annak idején: „Én nem vagyok buta szőke. Csak nagyon jól tudom játszani.”

Bimbók a vásznon! A közeljövőben két olyan filmet is bemutatnak, ami az elmúlt évtizedek cicababa-mítoszait dolgozza fel friss, feminista felütéssel. Greta Gerwig (Kisasszonyok, Lady Bird) rendezi a Barbie-ról és Kenről szóló mozit Margot Robbie és Ryan Goslin főszereplésével, Lena Dunham (Csajok) pedig a Polly Pocketről szóló vígjátékért felel, amiben Lily Collins alakítja majd a plasztikvilágban élő játékbabát. A nevek alapján úgy sejtjük, a társadalomkritika és a szupercsajos bimbo-humor egyensúlya megfelelő lesz!

Ez a cikk a JOY magazinban jelent meg.

