Ben Affleck 15 éves lánya bejelentette, hogy transznemű: ezen a néven kell szólítani mostantól!

A 15 éves sztárcsemete nagyapja, William Garner megemlékezésén coming outolt először, ahol unokatestvérei után ő is bemutatkozott:

Helló, a nevem Fin Affleck.

Ezt követően pedig a Példabeszédek könyvének 16. fejezetének 8. versét olvasta fel, amelyet így kezdett:

Jobb egy kevés az igazsággal, mint a nagy jövedelem igazságtalansággal.

A megemlékezésen Fin Affleck egy fekete öltönyt, nadrágot és rövidre vágott hajat viselt. Ezzel is jelezve, hogy teljesen maga mögött hagyta női mivoltát. A Facebookon élőben közvetített megemlékezés mindenkit szíven ütött. Legfőképpen Jennifer Garnert és et, akik mindig is támogatták gyermeküket a saját útján.

Fin egyébként nagyon közel került az elmúlt években Emméhez, JLo lányához, akiről szintén úgy gondolják néhányan, hogy hamarosan coming outol. Emme korábban már hangoztatta, hogy a they/them névmásokat használja, illetve Finhez hasonlóan ő is fiús.

A sztárvilágban többen is felvállalták már, hogy transzneműek!

