Az egyik dal Harry Stylesról szól?! Az 5 legőrültebb teória Taylor Swift legújabb albumáról

Április 19-én megjelent tizenegyedik albuma, a The Tortured Poets Department, a Swiftie-k pedig természetesen AZONNAL elkezdték kielemezni a dalszövegeket – pontosabban azt, hogy vajon kiről szólhatnak az énekesnő legújabb számai. Az persze nem is lehet kérdés, hogy több felvételt is két korábbi exe, Joe Alwyn és Matty Healy ihlettek, és nyilván az is nyílt titok, hogy a jelenlegi párjáról, Travis Kelce-ről is írt néhány dalt - mondjuk az utóbbiak azért jóval romantikusabbak, mint azok, amikben a volt pasijairól beszélt!

Taylor amúgy sosem tagadta, hogy a számainak legfőbb inspirációs forrása a saját élete, a fanok teóriáira azonban nem kifejezetten szokott reagálni, márpedig a rajongói elképesztően durva elméletekkel szoktak előállni, és az FBI-t is lekörözhetnék nyomozásban, ha az énekesnő easter eggjei után való kutatásról van szó. Ez most sem történt másképpen, és a Swiftie-k pár nap alatt elárasztották a netet a The Tortured Poets Department című lemezzel kapcsolatos elképzeléseikről, amelyek közül összegyűjtöttük neked a legsokkolóbbakat!

Az egyik dal Harry Stylesról szól?! Az 5 legőrültebb teória legújabb albumáról

