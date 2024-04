3 csillagjegy, akinek negatív hatással lesz az életére az áprilisi telihold

Az áprilisi telihold, asztrológiai körökben elterjedt nevén rózsaszín hold magyar idő szerint 2024. április 24-én 21 óra körül érkezett, e csodás égi jelenség a Skorpió jegyében jött majd létre. A rózsaszín hold a fantasztikusan rózsaszín tavasszal nyíló virágokról kapta a nevét, hatását pedig szinte minden csillagjegy megérzi majd. A keleti hagyományok szerint a telihold minden esetben valaminek a lezárását, valami újnak a kezdetét jelzi. Letao Wang asztrológus szerint a Skorpió jelenléte miatt ez a rózsaszín hold erőteljesebb lesz a megszokottnál, végleges befejezést és hirtelen kezdetet jelenthet. A szakember szerint a Skoprió egy olyan víz jegy, amelyet a Plútó ural, ezért bármely csillagjegyben születtél is, most könnyen azt érezheted, ennyi volt, nincs tovább, ezt vagy azt AZONNAL be KELL fejezni. Ez persze nem mindig megy fájdalommentesen, mutatjuk, mely csillagjegy szülöttei szenvedhetik meg a legjobban az áprilisi teliholdat!

Csillagjegyek, akik megszenvedik az áprilisi teliholdat!

Az InStyle magazin írása.