A női sokszínűséghez igazodó távok változatosak, hiszen az 1000 méteres családi futástól egészen a 10 kilométerig választhatók kihívások. A különböző versenyszámok kombinálhatók, így akár 17,5 kilométer is teljesíthető a nap során, három részletben. Az egyéni 10 km-es, 5 km-es és 2,5 km-es számok mellett a 10 km párban is teljesíthető, de lesz 3x2 km-e váltó és 2,5 km-es gyaloglás is.

A Népligetben kanyargó útvonalon több ponton frissítővel segítjük a lányokat, asszonyokat, a futótávok rajtcsomagjában póló is lesz, a célban pedig mindenkit egy különleges éremmel várunk. Minden táv teljesítője a budapesti atlétikai világbajnokságra beváltható 50%-os kedvezményes jegyvásárlásra jogosító kupont is kap a sportélmény mellé.

A legnépszerűbb versenyszámok az egyéni 10 km és 5 km. E két táv sok „újoncot” is vonz, hiszen a 10 km-re nevezők 15%-a, míg az 5 km-es kihívást választók 22%-a először vág neki az adott távnak verseny körülmények között. Az is figyelemre méltó, hogy minden 10. futónő legalább 2 távot teljesít a Népligetben.

A sokszínűség a különleges esemény résztvevőire is jellemző. A nevezők az ország több mint 400 településéről érkeznek, az indulók fele vidékről jön a fővárosba. Legtöbben Pest-, Fejér-, Komárom-Esztergom-, és Bács-Kiskun vármegyékből utaznak Budapestre.

Hölgyek esetében ugyan nem ildomos az életkort firtatni, ám egy olyan szabadidősport esemény kapcsán, ahol minden korosztály képviselteti magát talán mégsem ördögtől való ez. A nevezők körében 10% a 18 év alattiak aránya, 40% a 26-40 közöttieké. 30% -uk pedig 41-50 év közötti. Az is örvendetes, hogy a benevezettek 3%-a elmúlt 60 éves és 17 induló a 70 felettiek korosztályába tartozik. 3 legszebb korú résztvevőnk pedig 80 év feletti hölgy.

Neves, érdekes indulókban sem szűkölködik eseményünk. A 3x2 km-es váltóban indulnak az Újszínház színésznői, Bátyai Éva, Orosz Csenge és Szilvási Judit. Az összetett 10+5+2,5 km-es távot választotta Dr. Bogdándi Virág kutató biokémikus, blogger, 10 km-t fut Széphalmi Júlia, a Madách Színház táncművésze és Erzsébetváros alpolgármestere Dr. Vető Marietta.

De mi lesz a férfiakkal a Női Futógálán? – kérdezhetnénk. Egy kicsi szerepük nekik is lehet június első vasárnapján, hiszen a családi futás 1000 méterét apukák, nagypapák, fiútestvérek is megtehetik családi körben és a 3x2 km-es váltók egy tagja is lehet férfi.

