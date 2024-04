Akkor és most: Ennyit változott Justin Bieber, mióta 15 évesen berobbant a köztudatba

A kanadai zenész annak idején dalfeldolgozásokkal aratott sikert a YouTube-on, majd Scooter Braun fedezte fel tehetségét, aki Usherrel együtt szerződtette le a lemezkiadójához. A verseny egyébként nagy volt Justinért, ugyanis Justin Timberlake cége is szemet vetett az akkor 13 éves tehetségre.

2009-ben debütált a My World című EP-jével, majd egy évvel később kiadta első teljes albumát, a My World 2.0-t. Ezt követte az Under the Mistletoe 2011-ben, a Believe 2012-ben és a Purpose 2015-ben. Justin ezután 5 évre teljesen kiiktatta magát a zenei életből , de 2020-ban visszatért a Changes-szel. Ugyanebben az évben indult volna a Justice nevű turnéja, aminek a covid gátat szabott. 2022-ben pedig arcbénulása miatt szakította félbe.

Magánélete sem piskóta. Világhírű szerelmi háromszöge a mai napig beszédtéma, ám pár éve mégis elkötelezte magát Hailey Baldwin (azóta Bieber) modell mellett. De még ez is eltörpül megjelenésének drasztikus változása mellett. Karrierje kezdete óta nagy utat tett meg a sztár, ami külsején is nyomonkövethető.

Nézzük, mennyit változott az elmúlt években a külseje!

