A három legfelkapottabb női karóra trend, amit a szezonban látni fogunk

Csillogó arany és szikrázó ékkövek

Aki figyeli egy ideje a legjobb női karóra márkák által piacra dobott legfrissebb kínálatot, az jól láthatja, hogy milyen sokat találhatunk benne ezekből a modellekből. Természetesen mindez nem véletlen, hiszen az aktuális trendek szerint az ilyen kifejezetten elegáns, díszes darabok rendkívül felkapottnak számítanak majd. Ha tehát mi magunk is olyan karórát keresünk a szezonra, amely jól passzol legtöbb outfitünkhöz, és kifejezetten divatos, akkor egy csillogó aranyórával nem lőhetünk mellé. Azt viszont érdemes megjegyeznünk, hogy ezek az órák némileg eltérnek azon daraboktól, amelyeket az elmúlt pár évben láthattunk. Mostanság ugyanis a kifejezetten díszes, már-már barokkos hatást nyújtó modellek kerülnek előtérbe. A különféle geometriai formákban testet öltő, figyelemfelkeltő díszítés pedig valóban egyedivé teszi ezeket a karórákat. Ezek között viszont még mindig az analóg változatok viszik a pálmát. Így akkor járunk a legjobban, ha a karóra női változatait illetően mi magunk is ezeket a modelleket részesítjük előnyben.

A kétezres évek gyöngyszemei

Az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerültek a divat világában a különféle retró darabok – ez pedig a karórák esetében sincs másképp. A kétezres évek elején oly divatos digitális karórák női modelljei tehát idén szintén rendkívül népszerűek lesznek. Ha esetleg valaki nem tudná, miről is van szó, azokról a minimalista, kisméretű, általában téglalap alakú digitális órákról, amelyeket a régi filmekben is számtalanszor láthattunk. Ezek között a fémes árnyalatú és színes modellek is egyaránt nyerő választást jelentenek majd. Utóbbiak esetében pedig kifejezetten feldobhatja outfitünket egy-egy ilyen óra, ha hozzá illő árnyalatokban pompázó övet választunk. Ebben segítségünkre lehet a női övek széles választéka az Ecipőn, amelyek között biztosan találunk majd megfelelő változatot.

forrás: PR

Klasszikus, analóg modellek

Ha pedig a fentebb említettek közül egyik sem igazán a zsánerünk, akkor még mindig választhatunk egy-egy mutatós darabot a régi klasszikusok kínálatából. Az 1960-as években teret hódító, bőrszíjas modellek letisztult dizájnja az aktuális trendekben is komoly szerephez jut. Ilyen órákat szinte minden nagyobb gyártó kínál számunkra az idei szezonban is, ami pedig jól reflektál ezen modellek időtlen stílusosságára. Az egyszerű, számok nélküli lap, a kerek forma és bőrszíj tehát a karóra női változatainak olyan sajátos variánsát kínálja, amellyel nem lőhetünk mellé idén sem.