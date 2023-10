Hajhullás, lassú anyagcsere, pattanások: 7 probléma, amit a cinkhiány okoz – Így szedd, hogy hatásos legyen!

Miért fontos a cink?

A cink az egyik legfontosabb nyomelem a szervezetünkben, amely minden egyes sejtünkben jelen van. Segíti az immunrendszer hatékony működését, javítja az anyagcserét és számos létfontosságú enzim működéséhez is nélkülözhetetlen. Összegyűjtöttük a 7 legfontosabb okot, miért érdemes odafigyelned a megfelelő cinkbevitelre!

1, Segíti az immunrendszer hatékony működését

A cink segíti a kulcsfontosságú T-sejtek fejlődését, amelyek segítenek a leküzdeni a gyulladásokat, illetve elpusztítják a beteg sejteket. Akinek cinkhiánya van, annak az immunrendszere sérülékenyebb, ezért fogékonyabbá válhat a betegségekre.

2, Megakadályozza a vércukorszint ingadozását

Az inzulin a vércukorszint szabályozásáért felelős hormon, melynek termelésében, tárolásában és felhasználásában a cinknek is fontos szerepe van, így biztosítva a stabil vércukorszintet. Cinkhiány esetén a szervezet inzulinválasza sokkal gyengébb lesz, ami nem csak vércukorszint ingadozást okoz, de megnöveli az inzulinrezisztencia és később a cukorbetegség kockázatát is.

3, Segíti a sebgyógyulást és a szervezet általános regenerációját

A cink segíti a véralvadást, ezért jelenléte létfontosságú a kisebb sebek, karcolások, vágások gyors gyógyulásához. Ha azt tapasztalod, hogy a sebeid nehezebben gyógyulnak az átlagosnál akkor érdemes fokozottabban odafigyelni a cinkbevitelre, mert lehet, hogy ennek az ásványi anyagnak a hiánya állhat a háttérben.

4, Pörgeti az anyagcserét és támogatja a tápanyagok felszívódását

A cink segít a fehérje-, a szénhidrát- és a zsíranyagcserében, így ha csökken a szervezetben a cink mennyisége, az anyagcsere is lelassul. Cink hiányában a szervezet nem tudja megemészteni az ételt és nem tudja megfelelően felvenni a tápanyagokat. Ha étkezéseket követően rendszeresen émelyegsz és megy a hasad, gyakran van hasi diszkomfort-érzeted, lehet, hogy nem viszel be a szervezetedbe elegendő cinket. Nem véletlen, hogy számos gyógyszer, gyógyhatású készítmény, amelyet krónikus hasmenés és gyomorfekély kezelésére használnak, tartalmazza ezt az ásványi anyagot.

5, Bőrszépítő hatása van, eltünteti a pattanásokat

A cinknek kedvező hatásai vannak bőrünkre, ezért széles körben alkalmazzák a gyógyításban. Cinktartalmú készítményt használnak például a pattanásos, gyulladt bőr kezelésére, illetve a sebgyógyulás és hámosodás elősegítése is gyakran cinket tartalmazó szerekkel történik. Mindez amiatt lehetséges, hogy a cink antibakteriális hatással bír, amelynek alapvető szerepe van a gyulladás-csökkentésben. Emellett a cink hámosító hatással is rendelkezik, amely nagy segítség a bőr sérüléseinek gyors kijavításában, az ekcéma elleni kezelésben.

6, Nélkülözhetetlen az ízérzékeléshez

A cink kulcsfontosságú a jól működő ízérzékeléshez, ugyanis a cink a gustin nevű fehérjével együtt közvetlenül vesz részt az ízérzékelés kialakításában, kettejük kapcsolata szükséges az ízérzékelés megfelelő működéshez. A csökkent ízérzékelés és szaglás a cinkhiány gyakori tünete.

7, Kiegyensúlyozza a hormonháztartást és detoxikálja a szervezetet

A cink szabályozza a hormonok szintézisének folyamatát, így közvetett úton befolyásolja a hormonrendszer megfelelő működését is. Az egészséges spermiumok kialakulása szintén cinkhez kötött. Egyrészt direkt módon befolyásolja a képződésüket, másrészt semlegesíti az olyan nehézfémek spermiumképződésre kifejtett esetleges káros hatását, mint az ólom és a kadmium. Emellett a cink ezen nehézfémek egyéb ártalmas hatásaitól is védi a szervezetet, vagyis általános detoxikáló szerepe is van.

Miért fontos a cink pótlása?

Mivel egy ásványi anyagról, azon belül is egy fémről van szó, a szervezetünk nem tudja előállítani, így a cinket megfelelő táplálkozással vagy táplálékkiegészítőkkel vihetjük be a szervezetünkbe. A napi egyenletes cinkbevitel fenntartása azért is fontos, mert a szervezetnek nincs speciális cinktároló rendszere, azt folyamatosan pótolni kell.

A magas cinktartalmú ételek közé tartoznak a fehérjékben gazdag termékek, mint például a húsok, a tejtermékek, a tojás, a tengeri herkentyűk, a halak, a magvak, a diófélék és a hüvelyesek. Gyermekeknek napi 3-10 milligramm, felnőtteknek napi 15 milligramm bevitelére van szükségük az egészség megőrzéséhez.

Milyen vitaminokkal szedjük együtt a cinket?

Ha immunerősítés, betegségmegelőzés (például náthás, influenzás időszakban) a cél, akkor a cinket érdemes C- és D-vitaminnal együtt szedni. Ha pedig a bőrünk, körmeink, hajunk egészsége, szépsége miatt visszük be a szervezetünkbe rendszeresen a cinket, akkor párosítsuk szelénnel és C-vitaminnal! Mivel a cink részt vesz a látásjavításban, a szem épségében fontos szerepet játszó A-vitamin normál anyagcseréjében is, így ajánlott a kettőt egyszerre bevenni.

Melyek a cinkhiány tünetei?

A cinkhiány az egész testet érintheti, a csontoktól az emésztőrendszerig, a reproduktív szervektől a központi idegrendszerig és az immunrendszerig. Cinkhiány esetén gyermekeknél lassú növekedés, krónikus hiány esetén fejlődésbeli elmaradás tapasztalható. A szükségesnél kisebb mennyiség bevitele csökkenti a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet és gyakoribbá válnak a vírusos megbetegedések. A bőr és a köröm szárazzá és repedezetté válik, ekcéma alakulhat ki. A haj fakó, fénytelen és töredezett lesz. A hormonrendszer egyensúlya felborul és zavar támad a nemi funkciók terén is.

