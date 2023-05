5 új szokás, amivel mindenre lesz időd

1. Készíts tervet!

Tervezd meg, hogy mikor, mit szeretnél csinálni, mivel mikorra kellene végezned, illetve hogy egyáltalán mik a teendőid. Írj egész évre egy listát, majd aztán havi feladatlistát is, végül érdemes akár hetekre is lebontani, hogy biztosan mindenre jusson idő, és arányosan legyenek a feladatok elosztva egész évre. Tavaszra időzítsd a festést, nyár végére a hőszigetelést, ősszel, illetve az év végén pedig jöhet minden más olyan, amit a lakásban, illetve a házban is meg tudsz csinálni.

2. Mérlegelj!

Mi fontos igazán, és mi az, ami nélkül is tudsz tovább élni, nincs rá szükséged? Azokat húzd is ki a listádról és foglalkozz valóban fontos dolgokkal! Lecserélnéd a konyhabútort, a mostanit ugyanis már utálod régimódi kinézete miatt, az ezeréves ablakaidat pedig már kinyitni is alig mered, mert félsz, hogy nem fogod tudni becsukni? Akkor nem is kérdés, hogy előbb az ablakcserével foglalkozz, aztán jöhet a konyha felújítása.

3. Kelj fel előbb!

Bizonyított, hogy ha napi fél órával előbb felkelsz, mint ahogy szoktál, jóval több mindenre jut időd. Ha esetleg egy órával előbb kelsz, akkor pláne. Gondolj bele, csak napi fél óra hetente 3,5 plusz ébren töltött óra! Abba pedig nagyon sok minden belefér ám!

4. Azzal kezdd, amit nem szeretsz!

Szeretjük az annyira nem kedvelt dolgokat addig húzni, halasztani, míg szép lassan kifutunk az időből. És ha több ilyen dolog is halmozódik, annak nem lesz jó vége. Ezért tedd ezeket a listád elejére.

5. Ne lustálkodj és ne halogass!

Nem arról van szó, hogy ne pihenj, mert az nagyon is fontos és szükségszerű. De amikor dolgod van, akkor teljes mértékig arra koncentrálj, telefonozgatás és a televízió értelmetlen bámulása helyett inkább hasznos dolgokat csinálj. És nincs több olyan, hogy 'majd holnap'...