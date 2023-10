A nyár szellős, színes ruháinak bár tényleg nincs párja, ám szerencsére az őszi trendekre sem lehet sok panaszunk, hiszen a divatházak évről évre mindent megtesznek azért, hogy egy percre se érezzük úgy, hogy ötlet nélkül hagytak minket.

A bőrhatású darabok olyan rég megvetették a lábukat a hűvösebb szezonra tervezek választékok között, hogy minden túlzás nélkül már egy kicsit sem okoz gondot az, hogy a lehető legstílszerűbben helyezzük el őket a gardróbelképzeléseink között. Pont ezért érdemelték ki talán 2023 őszére a kihagyhatatlan vétel fogalmát a bőrhatású ruhák, amik amellett, hogy különlegesen látványosak és könnyen variálhatók is, gond nélkül indulhat mostanra majd az időtálló darab címért is, ahogy azt is biztosan állíthatjuk, hogy egy ilyen fazonnak már tényleg minden stílus nő szekrényében ott a helye!

Mivel bármilyen alkalom során megtalálja a helyét, így kombinációk tekintetében is abszolút rajtad múlik az, hogy milyen darabokkal párosítod össze.

Neked is tetszik ez az egyszerű és stílusok szempontjából könnyen alkalmazkodó darab? Akkor mutatjuk is, hogy hol csaphatsz le rá!

Az InStyle magazin írása.