Ő lett 2023 legszexibb férfija – nagy meglepetést okozott

Minden év novemberében kiderül, hogy a People magazin szerint ki a világ legszexibb férfija, és erre természetesen az egész világ kíváncsi. Természetesen ilyenkor mindig világhírű sármos pasik kerülnek a címlapra, akik egyébként is aktuálisak az adott évben. A megtisztelő címet korábban már Blake Shelton, Dwayne Johnson, Idris Elba is elnyerte, két éve Paul Rudd, tavaly pedig Chris Evans lett a győztes.

Idén a People magazin szerkesztősége az 57 éves -re szavazott, akit legtöbben a Grace klinika sármos Dr. Derek Shepherdjeként ismernek. A színészt meglepetésként érte a hír, de nagyon örült neki:

„Elkapott a nevetés, mert azt hittem, hogy ez egy vicc. Mindig én voltam a koszorúslány! Sosem gondoltam rá, hogy egyszer elnyerhetem ezt a címet, de jót tett az egómnak. A gyerekeim valószínűleg piszkálni fognak, és mindenfélét kitalálnak, miért nem érdemeltem meg a kitüntetést”

– nyilatkozta. legközelebb a Ferrari című életrajzi moziban tűnik majd fel egy autóversenyző szerepében.

A People az Instagramján is megosztotta a hírt, a kommenteket viszont elözönlötték Pedro Pascal rajongói, akik szerint egyértelműen neki kellett volna elnyernie a címet. 2023 volt ugyanis a színész egyik legfontosabb éve a karrierjét tekintve, amikor megjelent többek között a The Last of Us és a The Mandalorian 3. évada.

