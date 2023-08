Hirtelen visszatért a 2010-es év egyik legnagyobb ruhatrendje, de milyen cipővel érdemes kombinálni?

A divat körforgásának hála a retró trendek mindig vissza-visszatérnek, a ’90-es és 2000-es évekből most is rengeteg trend van jelen, mint például a trapézszárú nadrág, a balerina cipő vagy a „holdjáró” platform. Ezekhez csatlakozik egy újabb elfeledett szabásminta, amit a tervezők most megint elővettek, a sztárok pedig mind odavannak érte. A ruhadarab 2010-ben volt utoljára ilyen trendi és a különlegessége, hogy a legtöbb testalkaton szuperül mutat, ugyanis homokóra alkatot varázsol mindenkinek. Ezt a fajta ruhát onnan ismerheted fel, hogy deréktáj felett szűkített, korzetthatású, alul pedig lazább, kiszélesedő. A sztárok már viselik, és azt is tudják, hogyan érdemes kombinálni ezt a gyönyörű darabot attól függően, hogy lazább, esetleg komolyabb végeredményt szeretnének elérni. Mindegyik szett esetében érvényes, hogy az egyszerűségre törekszik: a ruha adja az outfit alapját, miközben a kiegészítők nem nyomják el, hanem jól megférnek mellette.

Kendall Jenner is odavan a klasszikus trendért, ami fantasztikusan áll neki. Az alábbi darabot egy barna táskával, arany fülbevalóval és egy retró napszemüveggel kombinálta. Ráadásul egy másik retró trenddel, a balerina cipővel egészítette ki az összhatást, amivel feltette a pontot az i-re.

Hailey Bieber sem szeret kimaradni a trendekből – bármi, ami kicsit is felkapott, az biztos, hogy visszaköszön rajta. Ezzel a testhezálló ruhával sincs ez másképp: Hailey arany ékszerekkel, baseball sapkával és a nyár egyik nagy trendjével, flip-flop papuccsal egészítette ki.

Kylie Jenner angyalian fest az alábbi Alaia Cotton-Poplin ruhában, amely 2600 dollárba, azaz nagyjából 920 ezer forintba kerül. Az egyszerűségre szavazva fehér táskával és fehér szandállal egészítette ki az outfitet.

Elsa Hosk épp a napokban posztolt néhány fotót az ibizai nyaralásáról, ahol történetesen épp egy ilyen, korzettel szűkített ruhában pózol. A fekete darab egyszerűen csodásan áll a modellnek, amit fekete papuccsal, fekete ékszerekkel és egy sárga táskával egészített ki.

