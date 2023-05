102 évesen már egy kicsit idősebbnek érzi magát, de még mindig nem öregnek. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még mindig orvosként dolgozik, naponta edz, és önállóan gondoskodik magáról arizonai Scottsdale-i otthonában.

Orvosként és a holisztikus gyógyászat úttörőjeként McGarey rengeteg bölcsességet tud megosztani a hosszú, boldog életről, annak ellenére is, hogy a sok öröm mellett rengeteg bánat is érte.

Túlélte a rákot, átélte lánya halálát, és 70 éves korában elvált

A válás azután történt, hogy 46 évnyi házasság után férje, aki egyben kollégája és a hozzá legközelebb álló személy volt, elhagyta őt egy másik nőért. Könyvében, melyben megosztja az olvasókkal a hosszú élet 6 titkát, arról is mesél, hogy ez volt élete legnehezebb időszaka, de tudta, hogy a boldogság minden életkorban rátalálhat az emberre, ezért nem adta fel.

Hogyan tudnak az emberek túllépni az ilyen veszteségeken?

"Egyszerűen nem lehet megrekedni ezekben a boldogtalan helyzetekben. Ez választás kérdése: Mit választok? Én azt választottam, hogy nem ragadok bele a fájdalomba és a szenvedésbe. Fájt és utáltam azt az állapotot. Eljön egy pont, amikor egyszerűen nem éri meg energiát ölni a fájdalomba. Úgy éreztem nem foglalkozhatok többet azzal, hogy sajnáljam magam. Azt az energiát inkább arra fordítottam, hogy valami kreatív dolgot csináljak, ami segít kimászni a letargiából." - mondta McGarey a TODAY.com-nak.

Minden a tanítód!



Fájdalmas válása után McGarey gyógyulást és örömöt talált abban, hogy lányával együtt új holisztikus orvosi rendelőt indított, ami új életcélt adott neki. Ezt az élményt "hatalmas tanítómesternek" nevezte, amely segített megtalálni a saját hangját orvosként és nőként is.

"Addig a pontig a férjem támogatására hagyatkoztam. Ezután azonban el kellett hinnem, hogy amit mondok, annak ereje van és fontos. Miután megtaláltam a saját hangomat, írtam neki egy levelet, és megköszöntem, hogy szabadságot adott számomra. Mert egészen addig nem éreztem, hogy a hangom elég erős lenne nélküle is."

Az orvosnő gyakran hagyatkozik az álmaira is, ha egy nehéz döntés előtt áll, mert úgy véli, hogy az álmok kulcsot jelentenek a tudatalattihoz. Ezért azt tanácsolja a döntéssel küszködőknek, hogy lefekvés előtt kérjenek álmot, majd ébredés után írják le, és elemezzék azt. Így a tudatalattijuknak köszönhetően könnyen válaszokat kaphatnak.

Az élet megy tovább, te se állj meg!

Mindannyiunkban ott van az, amit McGarey "juice"-nak nevez - az élet energiájának, kiteljesedésének és örömének -, csupán arra kell összpontosítanunk, amit el szeretnénk érni az életben.

"Olyan ez, mintha egy vágás lenne a karodon, és piszkálnád a sebet. Amíg a sebet piszkálod, addig fáj. Ha olyan dologra fordítod a figyelmed, ami csak nyomorultul, kényelmetlenül vagy olyan helyen tart, ahol nem akarsz lenni, boldogtalan leszel. Nem állhatsz meg, kezdd el keresni, mi van odakint... a világ körülötted tele van csodálatos dolgokkal. Tudatosítsd magadban, hogy elakadtál, és keresd a kivezető utat - meg fogod találni, de csak akkor, ha elkezded keresni" - - mondja a doktornő

Fontos, hogy fizikai szinten is elkerüljük a megrekedést, ezért McGarey minden nap sétál. Napi 3800 lépéses célt tűzött ki maga elé, amit egy járókeret segítségével teljesít.

Csináld azt, ami neked jó

McGarey úgy véli, hogy fontos az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás az egészség és a hosszú élet szempontjából, de nem ajánl semmilyen konkrét diétát vagy edzéstervet. Ő ugyanis annak a híve, hogy együk azt, amit megkívánunk és mozogjunk annyit, amennyit jól esik. Ő maga is eszik csokoládék, sőt néha még hamburgert is, amikor megkívánja. Az mértékletes alkoholfogyasztást sem tartja károsnak, viszont ő maga sosem iszik alkoholt és nem is dohányzik.

Okkal vagyunk itt

A 102 éves doktornő úgy véli, mindannyian okkal jöttünk a világra és a mi kiváltságunk és egyben felelősségünk, hogy megtaláljuk a küldetésünket. Mindannyian különlegesek vagyunk, képesek vagyunk szeretni és szeretve lenni - teszi hozzá, megjegyezve, hogy a szeretet az egész életének központi eleme. A szeretetet tartja a legerősebb gyógyszernek.

A testünk öregedésével egyre jobbá válhatunk

Ez ellentmondásosnak tűnhet, de McGarey úgy véli, hogy minden egyes év, ami elmúlik, jobban összeköt a célunkkal. 102 évesen 10 éves terve, hogy létrehozzon egy falut az orvoslásért, ahol az emberek "összejöhetnek, hogy gyakorolhatják a gyógyítást".

"Egészségesnek érzem magam. Erősebbnek érzem magam a lényem olyan aspektusaiban, amelyekkel fiatalabb koromban nem rendelkeztem. Szóval én ezt úgy hívom, hogy az egészségessé öregedtem - találd meg, mi tesz téged boldoggá, és mi tesz boldoggá másokat."

