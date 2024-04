A technológia töretlenül és rohamléptekben fejlődik. Gondolj csak bele, milyen mobiltelefonod volt öt-tíz-tizenöt vagy húsz évvel ezelőtt - ma már simán netezel rajta, fotózol-videózol vele, sőt akár videót is vágsz. De így van ez az élet szinte minden területén, az egyre újabb vívmányok fokozatosan kiszorítják a korábbi trendeket. Ráadásul az egyes tudományágak és szakterületek egymásra is hatnak. Elég csak a versenysportot említeni, hiszen rengeteg olyan dolgot veszünk természetesnek hétköznapi személyautóinkban, amelyek korábbi csúcstechnikaként valamely versenysorozatban jelentek meg először.



Nincs ez másként az űrkutatással sem - anélkül a ma ismert tárgyaink egy része nem is létezne. Igen meglepő, hogy a világ legnagyobb űrügynöksége, a NASA számos olyasmit adott nekünk, aminek a jelenlétét ma már természetesnek vesszük. Ilyeneket gyűjtött össze a National Geographic, de a csatorna ezen a héten induló, NASA-találmányok című új sorozatában részletesebben is foglalkozik a témával.

Galéria / 10 kép 10 meglepő NASA találmány, ami a mindennapi életünk részévé vált Megnézem a galériát

Az InStyle Men magazin írása.