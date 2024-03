10 film erős női karakterekkel, melyeket bármikor streamelhetsz

Az első nemzetközi nőnapot 1911. március 19-én több mint egymillióan ünnepelték Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A ma is ismert végleges dátum 1913-ban került március 8-ára. Egyes források szerint azért, mert egy New York-i gyárban, 1908-ban ezen a napon bekövetkezett tűzvész során 129 munkásnő vesztette életét, más információk szerint pedig a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának állít emléket ez a nap. Hazánkban 1914-ben ünnepelték először kezdetben különféle időpontokban, majd 1948-tól szovjet mintára március 8-a lett a hivatalos és végleges dátum, és ez meg is maradt, annak ellenére, hogy ma már sokkal inkább az ajándékozás kap nagyobb hangsúlyt ezen a bizonyos napon.

A kezdetek kezdetén még a nők jogainak szerettek volna szélesebb körben hangot adni, a munkahelyek, a fizetések és egyéb társadalmi normák szempontjából. Manapság még mindig egy nagyon fontos téma ez, és nemcsak a hétköznapi foglalkozások körében kap nagyobb hangsúlyt a nemek közti esélyes egyenlőség, hanem Hollywoodban is. Hosszú évek óta egyre több színésznő, sőt mi több színész emel hangot amellett, hogy az álomgyárban a hölgyeket érintő díjazások messze nem közelítik meg a férfisztárok gázsiját, de szerencsére egyre több pozitív változást látni a témában, és csak remélni tudjuk, hogy idővel az egyenlőség idővel ezen a téren is egy ismert és használt fogalom lesz. Évtizedekig a férfi főszereplők uralták leginkább a mozivilágot, de az utóbbi években végre az erős, női karakterek is elkezdték meghódítani a vásznat. Ezek a női példaképek pedig inspirálnak bennünket, nem csak a nemzetközi nőnap alkalmából - na jó azért most azért még inkább! Pontosan emiatt gondoltuk úgy, hogy csokorba gyűjtünk 10 olyan alkotást a streaming oldalakról, melyekben a női erő példaértékű!

10 film erős női karakterekkel, amiket nem csak nőnapon érdemes megnézned!

Az InStyle magazin írása.