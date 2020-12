Lily Collins talpig latexben, Vanessa Hudgens miniruhában érkezett az MTV gálájára

Már fel sem kapjuk a fejünket arra, hogy egy újabb díjátadót tartottak meg online, előre felvett jelenetekkel, miközben a résztvevők otthon, videokamerák előtt vették át a díjaikat. Bár jelenleg úgy fest, az Oscar-gála már valós térben lesz megtartva, de egyelőre még a virtuális díjátadókról szól minden.

Így volt ez tegnap is az MTV gáláján, amelyen a legjobb filmeket, sorozatokat és azok színészeit díjazták. Bár a hírességek nem találkoztak egymással, azért vörös szőnyeges felvonulás így is volt, még ha nem is teljes valójában; az est folyamán pedig minden tekintet az Emily in Paris sztárjára, Lily Collinsra, valamint ra szegeződött!

Lily Collins igazán vagány szettet választott, ugyanis a tőle megszokott hercegnős darabok helyett most talpig latexben érkezett!

De sem szégyenlősködött a díjátadón, ugyanis egy igazán mini, fekete ruhát viselt a vörös szőnyegre érkezve. És ez csak egy volt a számtalan szett közül, amit az MTV gáláján viselt.

Ha kíváncsi vagy, mit viselt még (és miért mondjuk azt, hogy neked is azonnal a Carrie című film jut majd eszedbe az egyik fotó láttán), kattints a galériára!

