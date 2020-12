Szinte hihetetlen, de már csak néhány hét választ el minket 2021-től, ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan beindul a díjátadó-szezon. Legalábbis így lenne, ha 2020-ban nem fordult volna fel fenekestül az életünk, így felmerül a kérés, vajon jövőre mi lesz ezekkel a vörös szőnyeges eseményekkel? Nos, a 2020-as Oscar-díjátadó még pont a koronavírus-járvány berobbanása előtt lezajlott, a soron következő díjátadók viszont kénytelenek voltak változtatni a hagyományokon, volt, amit lefújtak, míg más gálák virtuálisan kerültek megrendezésre. Hamarosan viszont esedékes lesz a díjátadók non plus ultrája, a filmes szakma legfontosabb elismerése, az Oscar, melynek lebonyolítására már kész terve van a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának.

Lesz Oscar-díjátadó 2021-ben!

Erősítették még nemrég a hírt a szervezők, ám a hagyományos februári gála helyett idén április 25-re tolták az időpontot. A friss információkból az is kiderült, hogy az idei Emmy-vel ellentétben itt szóba sem jön a virtuális díjátadó lehetősége, az Oscar meg lesz rendezve. Egyelőre részleteket nem árultak el a dologról, az viszont biztos, hogy az eddigieknél is limitáltabb lesz a meghívottak száma, a részvétel komoly feltételekhez lesz kötve, a biztonsági intézkedések pedig magasabb színvonalúak nem is lehetnének.

Ezenkívül változtattak a feltételeken is, hiszen a koronavírus miatt a legtöbb film premierjét eltolták a mozikban, sőt, volt, ahol a forgatásokba vagy épp az utómunkába szólt bele a járvány. Az új feltételek szerint az Oscar-esélyes alkotásokat 2020. január 1. és 2021. február 28. között kell bemutatni, ám a digitális premier is számít. A jelölteket 2021. március 15-én fogják bejelenteni, onnantól pedig mehet ezerrel az izgulás. Akárhogy is lesz, mi nagyon várjuk!

