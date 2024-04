Hírességek bizarr (és kifejezetten egészségtelen) diétái, amiket egy film kedvéért vállaltak be

Hollywoodban gyakran megesik az, hogy nem egy adott karaktert választanak egy szerepbe, hanem egy adott sztárt, aki aztán különféle diéták, edzéstervek és egyéb átalakítások után elnyeri azt a végleges formáját, amit a filmkészítők elképzeltek.

A színészek pedig örömmel állnak is elébe az ilyen jellegű kihívásoknak, hiszen ezáltal egy újabb arcukat mutathatják meg a közönségnek és nem mellesleg még a kritikusoknak is bizonyíthatnak. A galériánkban bemutatott sztárok emelték a testükre mért tétet, és nem az utóbbi évtizedek divatos diétáit hívták segítségül, hanem némely esetben sokkal drasztikusabb módszerekhez folyamodtak. Olyanok között válogattunk, akik a koplalás mellett pár egészen fura étrendről is meséltek egy-egy későbbi interjú során.

Hogy melyik sztár mit tett meg azért, hogy elérje a szerepe szerint megkívánt alakot? Most hozunk 13 sokkoló történetet!

Galéria / 13 kép A filmszerepért mindent: 13 sztár és az ő egészen bizarr diétájának története Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több filmes érdekességet olvasnál? Akkor ezt se hagyd ki!

Galéria / 6 kép 6 titok a hollywoodi filmek forgatásáról: tudtad, hogy így készülnek? Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.