Tanulmányok szerint a férfiak pénisze nő: íme a bizonyíték

A vizsgálatot Michael Eisenberg, a Stanford Medicine urológiai professzora, a férfi termékenységi és szexuális funkciók szakértője vezette. A metaanalízis, amely közel 800 ezer 1942 és 2021 között végzett vizsgálat adatait támasztotta alá, több mint 55 000 férfi erekciós péniszének mérését gyűjtötte össze a világ minden tájáról. Az eredmények megdöbbentőek voltak, amelyekről így nyilatkozott a kutató:

Az erekció közbeni pénisz hossza jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, méghozzá a világ számos területén és minden korcsoportban...

A pénisz hossza földrajzi régiónként is változott. De miután ellenőrizték az adatokat a régiókra vonatkozóan, illetve az alanyok életkorát is figyelembe vették, arra a következtetésre jutottak, hogy az átlagos péniszhossz 24 százalékkal nőtt az elmúlt 29 évben. Eisenberg a Stanford Medicine Scope blogjában elmondta, hogy szerinte ez „viszonylag rövid idő" ahhoz, hogy ekkora változás következzen be.

Bármilyen általános változás a fejlődésünkben aggasztónak számít, mert a reproduktív rendszerünk az emberi biológia egyik legfontosabb része. Ha ilyen gyors változást látunk, az azt jelenti, hogy valami hatalmas dolog történik a testünkkel.

Arra azonban még nem sikerült választ kapni, mi miatt történt ez a nagy változás, illetve, milyen hatással lesz ez a későbbi életünkre. Eisenberg hozzátette, hogy a következő kutatások a női reproduktív rendszerében bekövetkező biológiai változásokra is fényt deríthetnek.

