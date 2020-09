Nem hisszük el! Jön az Örömapa harmadik része?

Kedden jelentette be a Netflix, hogy ezen a héten pénteken egy nem mindennapi Örömapa-eseményben lehet része minden nézőnek. Ezt pedig a lehető legkreatívabb módon tették, ugyanis George Banks számítógépén keresztül láthatnak a rajongók mindent. Pontosabban azt, hogy a főszereplő karakter meghívót kap egy videóhívásra, amelyet a gyerekei küldtek neki.

Majd néhány órával később a Netflix hivatalosan is meghívta a rajongókat a kultikus vígjáték harmadik részére, amelyet Nancy Meyers - az első két film társszerzője – fog rendezni. Az Örömapa című alkotást 1991-ben mutatták be és olyan óriási sikere volt, hogy 1995-ben elkészült a folytatás is. Hogy a harmadik rész tényleg megvalósul-e, még nem tudni, de a rajongók már magától az ötlettől is borzasztó boldogok lettek.

Többen azt írták a poszt alá, hogy valószínű pénteken kiderül, hogy csak viccről volt-e szó, vagy tényleg kalap alá hozzák a film folytatását, amely a rajongók szerint az első részhez hasonlóan arról fog szólni, hogy George most második kislánya kezét sem akarja elengedni és mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy ne menjen férjhez.

