Így nem is volt kérdés, hogy az X-Men színészei is beadják a derekukat egy közös videóchat erejéig. Az online találkozón Halle Berry, Famke Janssen, , Sir Patrick Stewart és természetesen Sir Ian McKellen is részt vett. Arra azonban senki sem számított, hogy a reunionba maga, Ryan Reynolds is be akar majd csatlakozni, hogy szokásához híven kicsit felrázza a hangulatot. Főleg, hogy ő maga is szuperhős, hiszen Deadpoolként már többször láthattuk a mozikban.

A nagy poénból végül semmi sem lett, ugyanis az X-Men sztárjai nemes egyszerűséggel kiléptek a beszélgetésből, – mondván, hogy más dolguk van – amikor a színész megjelent. Még a később becsatlakozó Sophie Turner és James McAvoy is jobb programot talált, mint Reynolds-al beszélgetni. Egyedül híresen nagy barátja, tartott ki a színész mellett. Végül mégsem maradtak egyedül, hiszen beköszönt egy rövid időre Liev Schreiber, akivel beszéltek egy pár mondatot, majd ment mindenki a dolgára.

A szervezet egyébként a videósorozatával szeretné ünnepelni a mindennapok szuperhőseit, akik hónapok óta megállás nélkül dolgoznak.

