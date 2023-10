A francia nők stílusát már kívülről fújjuk: most ismerkedj meg az olasz verzióval!

Nemrég lezajlott a milánói divathét, ahol többek között olyan márkák mutatták be a 2024-es tavaszi kollekciójukat, mint a Prada, a Gucci vagy a Ferragamo. Az ilyen nagyszabású divatesemények alkalmával pedig az ember óhatatlanul is, de megfigyeli az adott várost, pontosabban a város lakóinak öltözködését (én nemrég voltam Milánóban, és legalább 20 velem szembe jövő nő szettjét elloptam volna).



A francia lányok stílusát már persze mind jól ismerjük, de valamiért nem beszélünk eleget az olasz csajok elképesztő ízléséről, pedig hahó, Milánó a divat fővárosa!



De pontosan milyen az olasz lányok stílusa? Míg a francia megfelelőjéről azonnal a klasszikus farmerek és a könnyed ingek jutnak eszünkbe, addig az olasz változathoz rengeteg nagyszerű kabát, elegáns papucs és egy jó kasmírpulóver tartozik.



Úgy döntöttünk tehát, hogy a témáról megkérdezünk néhány kifogástalanul öltöző helyit, hogy elmondják, szerintük mi is határozza meg igazán az ország sajátos esztétikáját.



„Minimalista, egy csipetnyi érzékiséggel megfűszerezve" – foglalja össze egyszerűen Sofia Carlotta Vigano, a Vogue Italia vezető szépségszerkesztője és digitális igazgatója.

Na de kezdjük is el a jelenlegi olasz stílus elemzését, hogy te is egy hihetetlenül vagány milánói nővé válhass idén ősszel.

Ada Kokosar, kreatív igazgató és stylist

„Az olaszos vonás számomra sok dolog keveréke: a szépségérzet, a kézművesség, az elegancia, a természetes stílus, a formák, színek és arányok harmóniája, a szokatlan és könnyed vonzerő, a magabiztosság és a vadság.

Azt hiszem, a fő hajtóerő számunkra, olaszok számára egyértelműen az önkifejezés. Ez sokféleképpen történhet, a vibráló színektől kezdve a részletekre való különös odafigyelésig. A kiegészítők is szerepet játszanak a személyesebb megjelenés megteremtésében, a kényelemérzet pedig inkább másodlagos. Például a sportos-elegáns öltözködés nem olyan sikeres Olaszországban, mint az Egyesült Államokban. Ha lazán öltözködünk, az mindig szándékosan történik. Általában viszont jól szabott blézert, puha selyem fehér inget, vászonból készült palazzónadrágot, vibráló kasmírpulóvert viselünk, és hogyan is felejthetnénk el az ikonikus pasminát (gyapjú selyemsál). Végül, de nem utolsósorban, ha igazán milánói akarsz lenni, a Friulana papucs minden ruhatárban kötelező darab!”

Eleonora Carisi, kreatív igazgató és producer

forrás: Getty Images Eleonora Carisi

„Az olasz stílus világszerte elismert, mert elegáns és kifinomult. A mai esztétika az 1950-es évek olasz filmművészetének maradványait hordozza, amikor férfiak és nők olyan karaktereket alakítottak, amelyek az őket bálványokká változtató ruhadaraboknak köszönhetően maradtak meg az emlékezetünkben.



A mai olasz Z-generációs fiatalok szeretik a 2000-es éveket idéző vintage ruhadarabokat, például a crop topokat, a szemüvegeket, a sok szempillaspirált és az alacsony derekú nadrágokat. Ha a felnőtt generációról beszélünk, amely inkább a munka iránt elkötelezett, akkor a szekrényeinkben kultikus darabokat találunk olyan alapdarabokkal vegyesen, amelyek Olaszországból érkeztek, köszönhetően az olyan láncoknak, mint a COS, a Mango és a Zara: egy szép nadrág, egy fehér ing, egy tökéletes kabát és néhány kasmír kiegészítő minden olasz nő gardróbjában megtalálható!



A stílusomra ma már egyértelműen hatással van az, amit a nagymamám és az édesanyám viselt. Anyukámnak és nagymamámnak 60 éven át volt egy történelmi boltja, a La Robe, ahol pulóvereket, fehér ingeket, öltönyöket, hajtókás nadrágokat és a jól megtervezett összkép szeretetét lehetett megtalálni. Három zakó, három nadrág, két ing és egy kabát, csupán ennyire van szükséged, és máris megvan mindened, ami a szezonhoz szükséges! Én személy szerint szeretem használni és újrahasznosítani azokat a ruhadarabokat, amelyekben jól érzem magam.”

Tamu Mcpherson, az All the Pretty Birds alapítója

„Az olasz stílus számomra arról szól, hogy minden alkalomra megvan a megfelelő darab. Amikor 2005-ben Milánóba költöztem, azt vettem észre, hogy mindenkinek minden helyszínre tökéletes ruhatára van, legyen az hegyvidék, város vagy tengerpart. Minden demográfiai csoportban imádnak a nők és a férfiak játszani a stílusukkal, és a hihetetlenül elegáns alapdarabokra építenek, amelyeket mindig is viseltek. Imádom látni, ahogy a tinédzserektől az idősebb nőkig mindenki a helyi olasz tervezők és a külföldi tervezők ruháit keveri és kombinálja. Mindezt úgy teszik, hogy az összeszedettnek tűnik. Az olaszok odáig vannak a nagyszerű kabátokért, ezen kívül imádják a velencei papucsot, és az ékszerekkel is nagyszerűen bánnak. Az ékszereik egyébként általában merészek és kalandvágyóak, és jól keverik a családi ereklyéket a modernebb darabokkal.



A milánói stílus nagyon befolyásolta a sajátomat, amikor ideköltöztem, mert én is át akartam venni azt a gyakorlatot, hogy minden úti célnak megfelelő ruhatárral rendelkezzek. Így szépen lassan megtanultam, hogy az alapdarabokat új és távoli helyekről származó márkákkal vegyítsem és kombináljam.”



