Emlékszel még, amikor 2016-ban Kim Kardashiant kirabolták párizsi hotelszobájában? Hogy történhetett meg, hogy az online trollok azonnal azt kezdték terjeszteni, hogy a rablásról maga az áldozat, Kim Kardashian tehet?

Az "áldozathibáztatás" vagy "victim blaming" azt jelenti, hogy az emberek hajlamosak a hátrányos vagy kellemetlen helyzetbe került személyeket vagy áldozatokat okolni vagy felelőssé tenni az őket ért negatív eseményekért vagy cselekedetekért. Ez a hozzáállás gyakran azért jelentkezik, mert az emberek nehéznek találják elfogadni, hogy valakinek rossz dolgok történjenek anélkül, hogy lenne valamilyen saját részük a helyzetben. Az áldozathibáztatás nagyon veszélyes, ezért törekedjünk rá, hogy soha ne az áldozatot vonjuk felelősségre, hiszen ezzel még több kellemetlen pillanatot okozhatunk számára.

Valljuk be, a hírességek sokszor maguk kreálják a saját botrányaikat, például amikor megcsalják a házastársukat, vagy amikor megvesztegetnek valakit, hogy a gyerekük bejusson a legjobb egyetemre. Sőt olyan esetről is hallottunk már, amikor az adott híresség úgy érezte, nem beszélnek róla eleget, ezért kirobbantott saját magáról egy botrányt, hogy ismét reflektorfénybe kerüljön.

Sok esetben azonban a hírességek - különösen a nők - olyan dolgokért is elviszik a balhét, amiről valójában nem ők tehetnek.

Nézzünk meg néhány olyan botrányt, melyekben a nőket hibáztatták, pedig valójában ők voltak az áldozatok:

Ezek a sztárok nyíltan vállalják, hogy családon belüli erőszak áldozatai voltak:

